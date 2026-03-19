Marta Pombo es una de las protagonistas de la nueva temporada del reality que ha preparado Prime Video sobre la vida de esta saga familiar tan mediática. Desde que su hermana María se convirtió en una de las influencers más seguidas de toda España, ella la ha acompañado en una fama creciente. Ahora, en una entrevista muy curiosa en el pódcast de Vanitatis, ha revelado detalles aún desconocidos sobre su vida privada. ¿Por ejemplo? Que se «distanció» de su hermana «unos meses» por culpa de este documental, que ha perdido «mucho dinero» por culpa de malas inversiones o que ha vivido «experiencias paranormales«. Vamos por partes.

El tema económico siempre genera mucha curiosidad y, aún más, en famosas con aparentemente tanto dinero. La creadora de contenido y licenciada en Sociología ha reconocido que no siempre ha iniciado negocios potentes: «He cometido errores con los que he perdido mucho dinero. Soy una persona confiada, pero ahora he evolucionado gracias a mi marido que ha puesto los límites que necesitaba«. Dice Marta que siempre lo ha dado todo y, en el pasado, «mezcló» y dio más peso a la parte emocional que a la protectora: «He sido demasiado buena, demasiado confiada y sin hacerme preguntas. Ahora no tengo ningún negocio, gracias, estoy sanando de aquella experiencia«.

¿El problema? Que no ha ahorrado todo lo que podría haber hecho porque ha ido «regalando» su dinero. Recientemente, por ejemplo, se ha comprado un piso en Cantabria a medias con su padre y su hermana Lucía. En Madrid, sin embargo, vive de alquiler: «Con los precios que hay ahora mismo, estoy feliz de alquiler en mi pisito«. Ella que es madre de tres hijas, de momento no se plantea hacer ninguna inversión para comprarse una gran casa como sí ha hecho su hermana María.

Qué ha explicado Marta Pombo en esta entrevista | Youtube Vanitatis

La experiencia paranormal que vivió Marta Pombo en el pasado

Marta Pombo también ha reconocido ser una persona «muy espiritual» en esta conversación, hasta el punto de que está aprendiendo a tirar las cartas del Tarot. ¿Cuál ha sido la experiencia más paranormal que ha vivido jamás? Curiosamente, dice que ha tenido un sexto sentido desde muy pequeña: «Recuerdo que veía personas en mi casa muy de vez en cuando. No le prestaba atención, pero tampoco me daba miedo«.

La vez que más miedo sintió llegó unos años después: «Recuerdo que era adolescente cuando salí de mi cuerpo. Tuve un viaje astral en el que me vi a mí misma durmiendo«. Eso sí la asustó: «Había visto una película en la que un alma se perdía y entraban espíritus malos en tu cuerpo».

Visiones, viajes astrales… Y, también, energías: «En un momento muy malo de mi vida, cuando estaba sumida en una depresión, sentí que había una persona que me estaba fastidiando. Me movía la almohada y las cosas que dejaba en la mesilla de noche. No me molestaba, pero sí le decía que le ayudaría si necesitaba ayuda a cambio de que me dejara dormir». Una entrevista muy curiosa que habrá dejado a sus fans con la boca abierta.