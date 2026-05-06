Ana Peleteiro será madre de su segundo hijo en unas pocas semanas, por lo que ha preocupado mucho que publicara una foto desde urgencias de un hospital. La atleta se encontraba mal desde hacía un par de días y, teniendo en cuenta que está en la recta final del embarazo, ha querido que la revisaran para evitar un susto. Ella misma ha explicado, a través de su perfil de Instagram, qué le ha pasado y cómo se encuentra ahora que la han dejado más tranquila: «No quiero alarmaros, así que os lo aclararé yo misma. Llevaba 2-4 días que me encontraba bastante regular con poca energía, dolor de cabeza y náuseas. Esta mañana, después de dormir y descansar bien, me he levantado incluso peor de cómo me dormí ayer. Veía borroso y he empezado a ver puntitos negros«.

Asustada, la deportista gallega decidió ir al centro de salud y, una vez allí, le hicieron varias pruebas. Todo parecía normal, pero para descartar cosas más serias, le recomendaron ir al hospital para que le hicieran analíticas y otra prueba de glucosa que descartaran al 100% la preeclampsia. Esta es una complicación en las embarazadas que se caracteriza por la hipertensión arterial y problemas en los riñones. Aún no le han podido confirmar si la tiene o no, pero le han estado controlando y tomando la tensión «un montón de veces»: «Gracias a Dios, parece que todo queda en un susto«.

Ana Peleteiro explica que ha hagut d’anar a urgències | Instagram

Ana Peleteiro defiende la sanidad pública en un escrito en Instagram

Desde este escaparate, Ana Peleteiro ha hecho un llamado a sus seguidoras: «Si estás embarazada y te encuentras mal durante unos días, no lo normalices. Nunca está de más hacerse una revisión y comprobar que tú y tu bebé estáis en perfectas condiciones». Ella misma dice que siempre peca de no ir al médico porque piensa que será algo momentáneo, pero esta mañana no ha tenido dudas: «Gracias a eso, ahora estoy muchísimo más tranquila en casa descansando. Dejémonos cuidar porque lo que estamos creando dentro nuestro es algo increíble«.

La deportista de élite también ha aprovechado para hacer un llamado a favor de la sanidad pública: «Mi experiencia hoy y siempre que voy al hospital de Barbanza no puede ser mejor. El trato de los administrativos y los profesionales que me han atendido fue de 10. Cuidemos de la sanidad pública, por favor, la sanidad es una de las cosas más valiosas que tenemos. Cuidémosla mucho».

L’atleta explica com es troba després de l’ensurt | Instagram

Ana Peleteiro preocupa des de l’hospital en la recta final de l’embaràs | Europa Press

Queda poco para que dé la bienvenida al pequeño León, que convertirá en hermana mayor a Lúa, que acaba de cumplir los 3 años. Una familia preciosa que está disfrutando muchísimo de este embarazo, que llegó poco después de sufrir un aborto que la dejó muy afectada psicológicamente. Ahora toca confiar en que los resultados sean buenos y que pueda disfrutar de estos últimos días antes del parto.