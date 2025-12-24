Ana Peleteiro cierra lo que ha sido su mejor y peor año. La atleta profesional recibía el pasado verano la peor noticia posible después de saber que el bebé que esperaba con su marido Benjamin Compaoré ya no tenía latido. Ana Peleteiro compartió esta noticia durísima con sus seguidores y días después del anuncio, sorprendía sincerándose como nunca en un vídeo de 16 minutos para dar detalles de lo que había pasado y cómo vivió la pérdida de la criatura. Ahora, sin embargo, antes de cerrar este 2025, la pareja ha compartido la mejor de las noticias: Ana Peleteiro vuelve a estar embarazada.

No te lo puedes perder Estela Grande, ingresada en el hospital en la recta final del embarazo

Ana Peleteiro revela su embarazo después del aborto que sufrió el pasado verano

Cerrar el 2025 de esta manera es una de las noticias más hermosas que podría recibir la deportista profesional. La pareja ha anunciado esta buena nueva a través de un post compartido en sus perfiles de Instagram con una serie de fotos de lo más tiernas y un texto muy emotivo.

«Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad», ha escrito el matrimonio en esta publicación. Ana Peleteiro ha recordado al bebé que perdieron y que, a pesar de no estar con ellos, les ha dado fuerzas para embarcarse en la aventura de la maternidad de nuevo pocos meses después del aborto que sufrió.

Las imágenes de este carrusel no pueden ser más hermosas, en las que se puede ver a la pareja besándose con la ecografía en la mano que indica que Peleteiro estaría de unas diecisiete semanas de embarazo. También hay una imagen de lo más adorable donde se ve a su hija Lúa, que nació en el año 2022 con la ecografía en la mano de quien será su próximo hermanito o hermanita.

Ana Peleteiro mostra la panxa embarassada | Instagram

La filla d’Ana Peleteiro mostra l’ecografia del seu pròxim germà o germana | Instagram

La pareja ha decidido guardar el secreto los últimos meses antes de anunciar la gran noticia este 24 de diciembre, día que comienzan las fiestas de Navidad.

Ana Peleteiro hace balance de su año

Hace solo unos meses Ana Peleteiro pasó por la alfombra roja de los premios Los40 Music Awards donde hizo balance de su año. «Ha sido un año que ha tenido de todo. Perdimos al bebé y sí que fue un buen golpe, pero hemos sido capaces de recuperarnos», explicó. Aunque en el ámbito profesional sumó buenos resultados, no pudo clasificarse para el Mundial porque se había quedado embarazada de lo que habría sido su segundo hijo. Sea como sea, la pareja ha recibido la noticia más especial de 2025 después de un año muy duro. Habrá que esperar para ver cómo avanza el embarazo que seguro llenará sus corazones de mucha felicidad.