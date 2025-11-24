Ana Peleteiro recibía la peor de las noticias el pasado verano. La atleta profesional había anunciado hacía solo unas semanas que estaba embarazada de su segundo bebé con su marido, Benjamin Compaoré. Poco tiempo después de explicar públicamente la feliz noticia, compartía con el mundo un comunicado desgarrador y muy doloroso para cualquier persona que espera un hijo: el bebé había dejado de tener latido. Días después del anuncio, la gallega compartía un vídeo muy emotivo y durísimo a través de las redes sociales en el que dedicaba 16 minutos a dar detalles de lo que pasó y cómo vivió la pérdida de la criatura. «Nos dijeron que lo sentían mucho, pero que no teníamos latido aunque llevaba un crecimiento normal. Mi reacción no fue llorar, sino quedarme en shock«, explicó entonces. Meses más tarde, la artista ha vuelto a las pistas, a su ritmo, y recuperando poco a poco su vida después de un choque tan grande.

Ana Peleteiro se sincera tras el aborto de su segundo bebé

Aunque hoy en día todavía existe cierto tabú respecto a los abortos, Ana Peleteiro siempre se ha mostrado muy abierta, sobre todo a través de sus redes sociales, para dar visibilidad a una realidad dolorosa que sufren muchas madres y de la que se debería hablar para ayudar a borrar este tabú. En todo caso, la deportista de élite habló ante los micrófonos de Divinity durante la alfombra roja de los premios Los40 Music Awards a principios del mes de noviembre, donde ha dado detalles de su año, cómo han vivido la pérdida y cómo se encuentra actualmente. «Ha sido un año que ha tenido de todo», comienza explicando la atleta. En el ámbito profesional ha sumado resultados muy buenos, pero no pudo clasificarse para el Mundial porque se había quedado embarazada de lo que habría sido su segundo hijo. «Perdimos el bebé y sí que fue un buen golpe, pero hemos sido capaces de rehacernos».

¿Qué ha explicado Ana Peleteiro sobre la gestión del duelo por la pérdida de su segundo bebé? | Europa Press

Ana Peleteiro ha confesado que su marido ya había pasado por una pérdida anteriormente, y esta experiencia, por muy dolorosa y traumática que pueda ser, también es una experiencia añadida a la hora de ayudar y apoyar a la madre que ha perdido a la criatura. «Él sabía qué decirme, al final el duelo por la pérdida de un hijo es duro. Dependiendo de las personas que tienes alrededor, que te sepan escuchar y entender, eso lo cambiará todo». En momentos tan vulnerables, destaca la importancia de tener un entorno que te apoye y te ayude a superar y aceptar el proceso. «Tengo una red a mi alrededor muy buena, y por eso he sabido gestionarlo de una forma positiva y desde el amor».

Sus planes a partir de ahora

En esta misma entrevista con el citado medio, Peleteiro ha explicado cuál es su situación actual. Además de haber vuelto a los entrenamientos, aunque lo está haciendo a su ritmo y «sin exigirse más de la cuenta», está disfrutando del proceso. «Me encanta lo que hago, la rutina, levantarme por la mañana, dejar a mi hija en la escuela e irme a la pista lo disfruto mucho. Vuelvo a la rutina que me hace feliz», admite.

El proceso de duelo y los pasos que siguió

En el vídeo que publicó el pasado mes de agosto, Ana Peleteiro detallaba los pasos que siguió una vez le dijeron que había sufrido un aborto. La parte más horrible fue expulsar la placenta: «Poco después de tomarme la medicación empecé a notar los primeros efectos y expulsar lo que sería la placenta, pero pensaba que era el bebé y ahí empecé mi duelo. Al día siguiente, después de unas contracciones muy fuertes y mucha sangre, lo expulsé», explicó entonces. Su terapeuta pudo ayudarla mucho, sobre todo para intentar no sentir culpa. «Mi cuerpo actuó bien, mi bebé no venía sano y todo pasa por algo».

Por ahora, parece que Ana Peleteiro va recuperando su rutina sin olvidar este durísimo episodio personal y ayudando a romper el tabú hablando abiertamente de su caso.