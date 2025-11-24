Ana Peleteiro rebia la pitjor de les notícies el passat estiu. L’atleta professional havia anunciat feia només unes setmanes que estava embarassada del seu segon bebè amb el seu marit, Benjamin Compaoré. Poc temps després d’explicar públicament la feliç notícia, compartia amb el món un comunicat trencador i molt dolorós per a qualsevol persona que espera un fill: el bebè havia deixat de tenir batec. Dies després de l’anunci, la gallega compartia un vídeo molt emotiu i duríssim a través de les xarxes socials en què dedicava 16 minuts a donar detalls de què va passar i com va viure la pèrdua de la criatura. “Ens van dir que ho sentien molt, però que no teníem batec encara que duia un creixement normal. La meva reacció no va ser plorar, sinó quedar-me en xoc“, va explicar llavors. Mesos més tard, l’artista ha tornat a les pistes, al seu ritme, i recuperant a poc a poc la seva vida després d’un xoc tan gran.
Ana Peleteiro se sincera després de l’avortament del seu segon bebè
Tot i que avui dia encara existeix cert tabú respecte als avortaments, Ana Peleteiro sempre s’ha mostrat molt oberta, sobretot a través de les seves xarxes socials, per donar visibilitat a una realitat dolorosa que pateixen moltes mares i de la qual se n’hauria de parlar per ajudar a esborrar aquest tabú. En tot cas, l’esportista d’elit va parlar davant els micròfons de Divinity durant la catifa vermella dels premis Los40 Music Awards a principis del mes de novembre on ha donat detalls del seu any, com han viscut la pèrdua i com es troba actualment. “Ha estat un any que ha tingut de tot”, comença explicant l’atleta. En l’àmbit professional ha sumat resultats molt bons, però no va poder classificar-se pel Mundial perquè s’havia quedat embarassada del que hauria estat el seu segon fill. “Vam perdre el bebè i sí que va ser un bon pal, però hem estat capaços de refer-nos”.
Ana Peleteiro ha confessat que el seu marit ja havia passat per una pèrdua anteriorment, i aquest bagatge, per molt dolorós i traumàtic que pugui ser, també és una experiència afegida a l’hora d’ajudar i fer costat a la mare que ha perdut la criatura. “Ell sabia què dir-me, al final el dol per la pèrdua d’un fill és dur. Depenent de les persones que tens al voltant, que et sàpiguen escoltar i entendre, això ho canviarà tot”. En moments tan vulnerables, remarca la importància de tenir un entorn que et faci costat i t’ajudi a superar i acceptar el procés. “Tinc una xarxa al meu voltant molt bona, i per això he sabut gestionar-ho d’una forma positiva i des de l’amor”.
Els seus plans a partir d’ara
En aquesta mateixa entrevista amb el citat mitja, Peleteiro ha explicat quina és la seva situació actual. A més a més d’haver tornat als entrenaments, tot i que ho està fent al seu ritme i “sense exigir-se més del compte”, està gaudint del procés. “M’encanta el que faig, la rutina, llevar-me al matí, deixar la meva filla a l’escola i anar-me’n a la pista ho gaudeixo molt. Torno a la rutina que em fa feliç”, admet.
El procés de dol i els passos va seguir
En el vídeo que va publicar el passat mes d’agost, Ana Peleteiro detallava els passos que va seguir un cop van dir-li que havia patit un avortament. La part més horrible va ser expulsar la placenta: “Poc després de prendre’m la medicació vaig començar a notar els primers efectes i expulsar el que seria la placenta, però pensava que era el bebè i allà vaig començar el meu dol. L’endemà, després d’unes contraccions molt fortes i molta sang, vaig expulsar-lo”, va explicar llavors. La seva terapeuta va poder ajudar-la molt, sobretot per intentar no sentir culpa. “El meu cos va actuar bé, el meu bebè no venia sa i tot passa per alguna cosa”.
Ara per ara, sembla que Ana Peleteiro va recuperant la seva rutina sense oblidar aquest duríssim episodi personal i ajudant a trencar amb el tabú parlant obertament del seu cas.