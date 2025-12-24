Estela Grande vivirá una Navidad muy diferente. La exmujer de Diego Matamoros y exconcursante de Gran Hermano 7 reveló el pasado mes de julio que sería madre de dos bebés. La influencer se hizo famosa tras pasar por el reality de Telecinco y se suma a la larga lista de celebrities que serán madres pronto. Famosos como Maria Pombo y Pablo Castellano están a la espera del nacimiento de su tercera criatura y Ana Peleteiro acaba de anunciar este miércoles que está embarazada pocos meses después de perder el bebé que esperaba con Benjamin Compaoré. Sea como sea, la exmujer del hijo de Kiko Matamoros ha sufrido un pequeño incidente en la recta final de su embarazo y ha preocupado a sus seguidores publicando una foto desde el hospital y explicando qué ha pasado.

Estela Grande publica una foto ingresada en el hospital

Ser madre ya es todo un desafío, pero hacerlo por primera vez y por partida doble es aún más fuerte. Estela Grande y su novio, el futbolista Juan Iglesias serán padres muy pronto de sus dos gemelos, los pequeños Luca y Liah. Ahora que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo, ha publicado una fotografía inesperada desde el hospital que ha hecho saltar todas las alarmas. En este stories de Instagram, se la puede ver acostada sobre una cama de hospital, con un pijama puesto que deja ver la barriga embarazada y una vía conectada al brazo.

Estela Grande publica una foto en el hospital embarazada de gemelos | Instagram

¿Pero qué ha pasado? Estela Grande ha explicado que no se imaginaba pasar estas fiestas de Navidad encerrada en el hospital porque no era «lo que habían planeado», pero son conscientes de que es la Navidad «más importante de nuestras vidas». «Cada día que pasa y que continúan dentro de mí es una victoria. Mis bebés campeones, tengo muchas ganas de estar con vosotros, pero aún no, por favor, sois demasiado pequeños», ha escrito la creadora de contenido, que está acompañada por su novio sentado en una silla de la habitación del hospital. Por ahora, la pareja no ha dado más información sobre el problema de salud que les está afectando, pero teniendo en cuenta que es la semana 33 del embarazo y que lleva dos criaturas dentro de ella, cualquier precaución siempre será buena.

Así anunciaron que serían padres de dos bebés

Fue el pasado verano cuando la pareja formada por el futbolista profesional y la creadora de contenido que saltó a la fama gracias al reality de Telecinco anunció esta noticia tan especial. Lo hicieron a través de las redes sociales en un post muy bonito con un vídeo que mostraba la ecografía y la barriga que empezaba a crecer con los pequeños Luca y Liah en el interior.

Así anunciaron Estela Grande y Juan Iglesias que serían padres de dos bebés | Instagram

«A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de amar a alguien, y entonces, la vida te sorprende», escribió la pareja. En el vídeo se pueden ver las ecografías de los dos bebés que espera la pareja, junto a sus perros. «Hoy, te miro y siento que te amo más que nunca. Porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido, todo cambia, y cuando ese latido se multiplica por dos, ya no hay palabras».

Sea como sea, Estela Grande y Juan Iglesias se convertirán en padres este 2026 si todo va como tienen previsto, a la espera de que este ingreso en el hospital sea solo un control rutinario de las criaturas que llenarán de felicidad a su familia.