Estela Grande espera l’arribada al món per partida doble dels seus dos fills. L’exconcursant de Gran Hermano i exparella de Diego Matamoros es convertirà en mare per primera vegada ben aviat al costat del seu xicot, el futbolista professional Juan Iglesias. L’espera, però, no és tan dolça com els agradaria després del seu ingrés a l’hospital. La parella va anar al centre mèdic per fer les proves pertinents en aquest tercer trimestre d’embaràs, i va ser llavors quan els metges van adonar-se que alguna cosa no anava del tot bé. La influencer va sorprendre tothom publicant una fotografia des de l’hospital, fent saltar les alarmes dels seus seguidors. Tot i admetre que no era el Nadal “que havien planejat”, el més important eren les seves criatures, els petits Luca i Liah. “Cada dia que passi i que continuen dins meu és una victòria. Els meus bebès campions, tinc moltes ganes d’estar amb vosaltres, però encara no, si us plau, sou massa petits”. Ara, però, la jove ha actualitzat el seu estat de salut a l’espera de l’arribada dels nounats.
Com es troba Estela Grande? Foto des de l’hospital
La creadora de contingut continua ingressada a l’hospital, tal com ha compartit amb els seus seguidors, a través d’una fotografia en què se la veu al llit de l’hospital i amb la panxa embarassada monitorada. “Esgotada, però confiant”, ha escrit en aquesta foto. “Un dia més. Avui ha acabat el segon cicle de medicació, tant de bo que no tornin les contraccions. Gràcies a tots, que sapigueu que us estic llegint i m’ompliu d’ànims”, ha agraït.
Però quin és el problema que han detectat els metges? Aquests dies que han passat a l’hospital, quan les famílies estaven gaudint de les festes de Nadal, la parella ha estat molt pendent de l’estat de salut dels petits perquè no arribessin al món abans d’hora. Va ser el passat dia 23 de desembre quan va visitar l’hospital per a una revisió periòdica dels nadons. “Després d’una ecografia van veure que se m’havia escurçat molt el coll de l’úter de manera molt ràpida i que tenia contraccions. Estava en risc de part prematur”, explica la jove en un carrusel de fotografies dels últims dies.
Per què l’han ingressat a l’hospital?
La seva ginecòloga els va enviar a urgències per controlar les contraccions, i allà van decidir que la millor opció per controlar-les i per “madurar els pulmons dels bebès” era que l’ingressessin. “Després de quatre dies amb la medicació per frenar el part, si la retiren, les contraccions tornen, per la qual cosa cal repetir el cicle”, explica.
En tot cas, cada dia que puguin mantenir-los dins la panxa ja és “una victòria per a ells”, de manera que puguin reduir el risc de part prematur. “En cap moment el meu embaràs ha estat catalogat de risc, encara així he tingut revisions molt més assídues que en un embaràs únic”. A més a més, ha dedicat unes paraules a les persones que han posat com a possible culpable d’aquesta situació els entrenaments que ha estat fent la noia durant l’embaràs. “Els meus entrenaments no han tingut res veure amb aquesta situació, per molt que algunes de vosaltres vulgueu intentar fer-me sentir malament. Intentar fer sentir malament a algú d’aquesta manera, dient que això ho he provocat jo, no té nom. No teniu escrúpols i no us mereixeu la més petita explicació”, ha carregat durament. En tot cas, ara Estela Grande necessita tranquil·litat i centrar-se en el descans abans de l’arribada dels petits, que ompliran la seva família amb el futbolista.