Kiko Matamoros abandona el plató en directe per un problema de salut

Kiko Matamoros ha desaparegut del plató de Sálvame sense avisar en començar a trobar-se malament. El col·laborador ha arribat a haver de ser atès pels metges del programa, els qui han considerat que seria millor que acudís a l’hospital perquè tenia la tensió disparada. Els seus problemes de salut començaven ben aviat, quan els companys asseguraven que havien aconseguit una informació molt compromesa sobre la seva relació amb Marta López, amb qui recordem que està previst que es casi aquest estiu.

El tertulià va posar-se més nerviós i nerviós, fins al punt d’haver de sortir fora de càmeres. Els altres van evidenciar que el veien malament: “Veig que s’està posant cada vegada més blanc i pàl·lid”, avisava Lydia Lozano. Davant d’aquesta situació, el programa decidia deixar en stand by la notícia: “És probable que haguem d’aturar el tema perquè no juguem amb la salut. Això és un programa de televisió i donem espectacle, però no a qualsevol preu. Serà l’equip mèdic qui determini què farem perquè això ha estat totalment inesperat”.

“Kiko Matamoros té la tensió disparada i, evidentment, aquí no parlarem d’aquest tema fins que estigui millor. Fins que parlem amb direcció, tot quedarà paralitzat”, van informar.

Kiko Matamoros ha hagut de ser atès pels metges del programa | Telecinco

Kiko Matamoros, traslladat a l’hospital en directe

En aquell moment, Kiko deia que volia tornar a treballar. Ara bé, els metges li haurien recomanat que acudís a l’hospital perquè una pujada de tensió pot ser perillosa. En marxar cap allà, la resta de companys es quedaven preocupats. Terelu Campos va aprofitar per enviar un missatge a la promesa de Kiko, Marta López Álamo, que va explicar com l’havia vist: “Kiko és hipertens, està deixant de fumar i està especialment alterat. Sabem que és un gran consumidor i, a més a més, emocionalment és molt sensible… Té davallades i pujades de tensió. Estem perfectament entre nosaltres, no et preocupis”.

Kiko Matamoros reapareix després de visitar urgències | Telecinco

Quan Kiko va rebre l’alta i va sortir d’urgències, una càmera de Sálvame ja l’estava esperant: “M’ha passat això perquè he deixat de fumar aquest cap de setmana i he estat molt nerviós”, es justificava després d’un ensurt que l’ha fet protagonista de l’actualitat.