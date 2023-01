Kiko Matamoros, insultat enmig del carrer en un incident molt desagradable

Kiko Matamoros és famós des de fa molts anys, el que fa que tingui molts records de trobades amb els seguidors. Assegura que són molts aquells que li demanen fer-se una foto amb ell quan se’l troben pel carrer, encara que no sempre són amables. Aquesta setmana ha recordat, de fet, un episodi molt desagradable que va viure amb una dona gran que el va aturar quan passejava per Barcelona.

“Jo mai no he negat una foto a ningú, sempre soc amable. Recordo una vegada, però, en la que anava per Barcelona caminant amb Carmina Ordoñez mentre ens dirigíem al plató de Crónicas Marcianas. Per l’altra vorera passejava una senyora gran d’uns 70 anys. Doncs bé, no sé si la senyora em va confondre amb algú o què, però quan va estar a prop meu va assenyalar-me amb el seu paraigua i em va dir que era un “fill de p… i un cabró” i que tant de bo morís perquè era “un fastigós“. A mi em va entrar el riure no sé per què i allò la va enfadar encara més. Va muntar-me un xou… Vaig haver de demanar-li a Carmen que marxéssim d’allà”, ha explicat en directe.

Una senyora gran va deixar en evidència Kiko Matamoros en ple carrer | Telecinco

Kiko Matamoros critica el govern espanyol en un discurs molt aplaudit

En el mateix programa, Kiko Matamoros ha volgut deixar la vena divertida de banda per enviar una forta crítica al govern espanyol. Els col·laboradors estaven parlant de la mort d’Elena Huelva, la jove influencer víctima d’un sarcoma d’Ewing. Era en aquest moment quan Kiko esclatava i denunciava que no s’inverteixi més en la investigació del càncer.

“És una absoluta vergonya que, un país que malbarta els diners en moltíssimes coses, només destini 347 milions d’euros anuals a la investigació del càncer. És repugnant que una de les tres principals causes de mort d’aquest país només tingui destinada una xifra tan ridícula en els pressupostos. Si s’hi destinessin més recursos no haurien de marxar a l’estranger els nostres millors investigadors i estalviaríem una quantitat enorme de diners en atendre els malalts de càncer”, ha etzibat.

Visiblement enfadat, ha demanat que compleixin amb el seu deure i defensin els interessos de la gent espanyola.