Què és el sarcoma d’Ewing, la malaltia cruel que s’ha endut Elena Huelva

El sarcoma d’Ewing és un càncer. És una malaltia rara que es produeix als ossos o al teixit tou al voltant dels ossos. És un càncer comú en adolescents i joves, però es pot patir a qualsevol edat. No es coneix el motiu que causa el sarcoma d’Ewing i, en la majoria de casos, sembla que tenen lloc de manera aleatòria. La jove influencer Elena Huelva, de 20 anys, ha mort aquest dimarts al matí després d’una llarga lluita de gairebé 4 anys contra aquesta malaltia.

On comença el sarcoma d’Ewing?

Normalment, aquest càncer comença als ossos de la cama, la pelvis i la paret toràcica, però pot passar a qualsevol os. De manera més estranya, també pot començar als teixits tous del pit, l’abdomen o les extremitats. Els símptomes d’aquesta malaltia rara poden ser inflamació i dolor al lloc on es troba el tumor, febre, pèrdua de pes sense justificació, cansament sense causa aparent i, fins i tot, fractura de l’os.

Imatge d’una ressonància magnètica en què es pot veure el sarcoma d’Ewing en el maluc esquerre (l’àrea blanca ressaltada a la dreta) | Wikipedia

El sarcoma d’Ewing és el segon càncer d’ossos de caràcter primari més comú en adolescents i adults joves. En el moment del diagnòstic, en prop d’un 25% dels casos, es troben que el càncer ja s’ha estès per altres parts del cos. Tot i que no se sap del tot cert què causa el sarcoma d’Ewing, els metges assenyalen que aquesta malaltia comença quan una cèl·lula desenvolupa canvis en el seu ADN, el qual conté les instruccions que indiquen que ha de fer cada cèl·lula. Aquests canvis ordenen a la cèl·lula que es multipliqui ràpidament i això provoca una massa, un tumor, de cèl·lules anormals que poden envair i destruir teixit corporal sa. Si aquestes cèl·lules anormals es propaguen per tot el cos, provocaran una metàstasi.

La supervivència a cinc anys dels pacients amb sarcoma d’Ewing és del 70% aproximadament, però aquesta estimació pot variar segons diversos factors. El metge estatunidenc James Ewing (1866-1943) va ser el primer a diferenciar aquest tipus de càncer del limfoma.