Mor Elena Huelva, la ‘influencer’ que lluitava contra un sarcoma d’Ewing

La jove influencer Elena Huelva, de 20 anys, ha mort aquest dimarts al matí després d’una llarga lluita contra un sarcoma d’Ewing. Ho ha confirmat aquesta tarda la família a través de les xarxes socials de la noia. Elena Huelva s’havia convertit en una inspiració per a moltes persones després de fer de les seves xarxes socials una finestra del seu dia a dia en aquesta lluita contra aquest càncer, una malaltia rara que afecta els ossos i de la que va ser diagnosticada a 16 anys.

Amb una foto de la influencer en una història d’Instagram, la família anunciava: “Des d’aquest matí, Elena us balla i us mira des de la seva estrella”. Fa un mes, Elena Huelva publicava un post que deixava molt preocupats als seus seguidors, el vídeo més dur que havia hagut de gravar fins al moment. En un minut i mig, explicava com es trobava i confirmava que “les coses no estaven anant bé” perquè la malaltia s’estava expandint. Visiblement emocionada, la jove assegurava que ella “ja havia guanyat” i agraïa a la seva família, amics i seguidors haver-la acompanyat en aquesta lluita.

Elena Huelva va convertir-se en una inspiració per a molta gent pel seu optimisme en la lluita contra el càncer | Twitter Elena Huelva

Impulsora del lema ‘Mis ganas ganan’

La jove de Sevilla de només 20 anys era molt estimada a les xarxes socials i s’havia convertit en una inspiració per a moltes persones. Tot i la seva dura lluita contra el càncer, en cap moment abandonava el seu optimisme i les ganes de guanyar aquesta malaltia. De fet, Elena Huelva va ser la creadora del lema Mis ganas ganan, frase que acompanyava totes les seves publicacions a les xarxes socials on compartia amb els seus més de 800 mil seguidors a Instagram el seu dia a dia, fossin bons o dolents. No va perdre en cap moment el seu somriure, ni tan sols els dies en què havia passat les fortes sessions de quimioteràpia i radioteràpia als quals s’enfrontava des del 2019.

Última publicació d’Elena Huelva a Instagram en què explicava que no s’havia llevat gaire bé

El seu estat de salut havia empitjorat en els últims dies i els seus seguidors es mostraven preocupats. Aquest dimarts al matí, Elena Huelva compartia una última publicació a Instagram: “Avui m’he despertat no de la millor manera, és més, gens bé, un bon ensurt”. Hores després, la seva família confirmava que la noia havia mort.

Visibilitzar la lluita

Des que li van diagnosticar sarcoma d’Ewing el 2019, Elena Huelva va començar a compartir el seu dia a dia a les xarxes socials amb l’objectiu de visibilitzar aquesta rara malaltia que afecta els ossos o els teixits biològics tous. I ho va aconseguir, convertint-se en una referent molt estimada pels seus milers seguidors. La jove sevillana ha fet d’Instagram el seu diari públic on hi explicava els moments bons, i els no tan bons, les sessions de quimioteràpia, la seva evolució, la cura i la recaiguda. Perquè el maig de 2020, la influencer tocava la campana que hauria d’haver posat punt final a una complicada etapa. Havia guanyat el càncer, però a l’octubre del mateix any Elena Huelva havia de tornar a començar aquesta dura lluita contra el càncer.