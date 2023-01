Juan José Ballesta ha reaparegut després d’uns mesos sense saber-se res d’ell. Va preocupar molt que l’actor no donés senyals de vida durant unes quantes setmanes, un silenci que només va trencar per enviar uns àudios en els que amenaçava una periodista per haver filtrat fotografies seves. Els amics del protagonista d’El Bola i guanyador d’un premi Goya estaven preocupats per ell perquè no responia les trucades ni els missatges, per la qual cosa van posar-se en contacte amb un programa de Telecinco.

Ells van treure a la llum aquesta desaparició per demanar-los ajuda. Què van fer els redactors? Trucar als pares de l’actor directament, els qui van intentar tranquil·litzar tothom en assegurar que Juan José estava bé, que simplement havia volgut aïllar-se per “centrar-se plenament” en el seu últim projecte. La seva agenda de representació va confirmar aquesta informació i va insistir en què el noi es trobava bé, que simplement estava “molt saturat“.

Juan José Ballesta reapareix en unes imatges esperançadores

Juan José Ballesta no havia publicat res en el seu perfil d’Instagram des del passat mes de setembre, el que també sorprenia perquè sempre havia estat molt actiu. Doncs bé, aquest cap de setmana Socialité hauria vist unes fotografies seves que demostren que està una mica millor perquè se’l veuria tirant-se en trineu amb la seva germana i el fill: “L’actor està centrat en si mateix“.

Juan José Ballesta, molt polèmic enmig de la seva desaparició | Europa Press

Després de 132 dies sense notícies seves, han compartit una primera imatge que demostra que té bona cara i que es troba bé: “Torna amb força i es mostra feliç, somrient en un dia a la neu. Imatges esperançadores després de tanta preocupació per no saber-se res d’ell durant tants dies. Les últimes notícies que teníem sobre ell era que estava destrossat per la ruptura amb l’ex. Juan José està relaxat, ha tornat amb la seva família. També l’hem vist al gimnàs i gaudint d’una sessió de cinema”.