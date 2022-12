Juan José Ballesta amenaça una periodista en uns àudios terribles

Juan José Ballesta ha protagonitzat molts titulars aquestes últimes setmanes, ja que ha desaparegut de cop de la primera línia mediàtica. Què ha passat amb l’actor de 7 Vírgenes i El bola? Molts periodistes del cor han intentat posar-se en contacte amb ell, però cap d’ells no ha tingut sort perquè té el telèfon apagat. La seva mànager ha dit públicament que és la representant la que li ha recomanat aquest retir, que desaparèixer “era el millor que podia fer” perquè “no podia continuar així“. Assegura que la família sí que té contacte amb ell, encara que sempre és ell qui dona el pas a trucar-los. A més a més, asseguren que està centrat en preparar el seu pròxim projecte d’interpretació.

S’ha generat una aura de misteri i curiositat al seu voltant, el que s’accentua ara que han sortit a la llum els àudios que hauria enviat a una tertuliana de televisió. Sembla que aquests darrers mesos no haurien estat fàcils per a ells, especialment des que va trencar amb la mare del seu fill. Les crítiques van començar a multiplicar-se quan va fer-se viral un vídeo en què se’l veia, presumptament, trencant mobiliari d’un hospital. A Instagram no fa cap publicació des del mes de setembre.

Juan José Ballesta, molt polèmic enmig de la seva desaparició | Europa Press

Juan José Ballesta, molt agressiu en els àudios que va enviar a una periodista

Juan José Ballesta s’hauria posat en contacte amb la periodista que ho va treure a la llum i l’hauria insultat de males maneres: “No tens vergonya, ets una pocavergonya. No et preocupis, que això ho solucionarem. Ens veurem tu i jo la cara i et penediràs d’haver intentat fotre’m. Que t’ho vaig dir, soc actor de cinema i no un comediant d’aquests”, se’l sent en l’àudio que han emès al programa en què col·labora, al Fiesta de Telecinco.

No content amb això, en veure que la periodista no responia, hauria enviat un altre missatge de veu: “T’ha estat igual, no? Veig que estàs en línia, doncs ara hauré de fer el que hagi de fer. Ets una setciències. Et vaig dir que t’estiguessis quieta”, etziba en uns comentaris que el deixen encara més en evidència.