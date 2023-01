Nuria Roca denuncia haver rebut amenaces “agressives” dels fans de Shakira

Gerard Piqué i Shakira es troben immersos en una guerra sense precedents. Els seguidors del futbolista i els fans de la cantant estan defensant-los públicament a través de missatges molt contundents contra els rivals, un foc creuat en el que ha acabat rebent Nuria Roca. La presentadora ha denunciat haver rebut amenaces dels fans de Shakira aquest cap de setmana, un càstig que li han imposat per haver comentat la primera fotografia de Gerard Piqué i Clara Chía a Instagram amb un missatge en el que es llegia “Què guapos!“.

Aquest diumenge, Nuria Roca s’ha mostrat penedida d’haver escrit un comentari que no pensava que li generaria tants maldecaps: “No sabeu la que m’ha caigut… He patit l’atac dels fans de Shakira aquesta setmana i no he bloquejat més gent en tota la meva vida. Estem parlant d’amenaces de tota mena”, ha lamentat.

Nuria Roca va aplaudir la primera foto de Gerard Piqué i Clara Chía | Instagram

Haver rebut tantíssim odi pel seu comentari ha fet que se n’adoni del que han d’estar patint realment Shakira i Gerard Piqué, que estaran rebent moltíssimes més crítiques que les que han pogut dirigir cap a la presentadora: “El que ha d’estar suportant aquesta gent deu ser increïble. Vull solidaritzar-me des d’aquí amb els d’un bàndol i els de l’altre perquè en aquests comentaris hi ha molta agressivitat“.

Nuria Roca denuncia haver rebut amenaces dels fans de Shakira | La Sexta

Shakira i Gerard Piqué arriben a un acord per l’aniversari del fill petit

Diumenge passat va ser el desè aniversari del fill gran de l’exparella, el Milan, que el va celebrar amb una gran festa amb els seus amics a casa de Shakira. Aquest cap de setmana, en canvi, el petit de la casa feia 8 anys i Gerard Piqué hauria demanat poder gaudir del dia amb ell per compensar haver-se perdut la festa de l’altre.

La cantant colombiana hauria cedit i, aquest cap de setmana, ha estat Gerard Piqué qui ha celebrat el gran dia del fill petit. Lecturas ha pogut saber que han arribat a un acord i que el futbolista hauria passat a buscar els nens a la casa familiar per portar-los a casa dels avis, on haurien dinat tots junts per celebrar l’aniversari del Sasha.