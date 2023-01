Clara Chía, a l’hospital amb un atac d’ansietat

Clara Chía s’està refugiant en Gerard Piqué des que sortís publicada la cançó-bomba de Shakira. La nova parella del futbolista ha estat assenyalada com la dolenta de la pel·lícula, la noia jove que diuen que va interposar-se en una relació amb dos fills petits. Els fans de la cantant han embogit contra ella, sobretot des que Shakira la critiqués sense pal·liatius en la col·laboració de Bizarrap. La noia ja no pot sortir al carrer sense ser reconeguda i hauria rebut un munt de crítiques i missatges cruels. El resultat? Una situació molt complicada que ha acabat passant factura en la seva salut. El Periódico assegura, de fet, que ha hagut d’acudir a urgències amb un atac d’ansietat.

Amb només 23 anys, suportar aquesta gran pressió quan sempre has estat anònima no deu ser fàcil. Ella devia ser conscient que començar una relació amb algú tan famós com Gerard Piqué implicava, per força, que ella també es convertiria en un personatge de la premsa rosa. Ara bé, sembla que creu que la situació ha empitjorat: “Clara no ha suportat més la pressió i ha hagut de ser atesa en una clínica privada de Barcelona en patir un atac d’ansietat. La xicota de Gerard Piqué està superada i l’assetjament que pateix a través de les xarxes socials li està passant factura”.

Clara Chía, a l’hospital amb estrès i molta ansietat

Que un diari britànic publiqués el seu nom i cognoms ho va canviar tot, ja que a partir d’aquí hauria començat la tempesta mediàtica per a ella: “Allò va provocar, lògicament, un alt nivell d’estrès en la jove. Amb la publicació del nou èxit de Shakira, el seu estrès i malestar li està generant un problema de salut“, asseguren. La setmana passada, l’exfutbolista va publicar la primera fotografia amb ella per demostrar que estan junts i que estarà al seu costat. Molts comentaris els han aplaudit, però també n’hi ha hagut molts de cruels.

Clara Chía hauria patit un atac d’ansietat | Instagram

Com han estat aquests últims dies? Laura Fa i Lorena Vázquez han pogut saber que dissabte passat, la parella va fer un passeig en bicicleta. A la tarda havien de tornar a Barcelona perquè ella volia acudir al concert de les Oques Grasses, “un dels seus grups preferits”. Tot apunta a què finalment no ho van fer, tenint en compte que no s’ha publicat cap fotografia que els situï allà. No han especificat quan ha patit aquest presumpte atac d’ansietat, un moment certament complicat per a Clara Chía.