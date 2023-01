Filtren que Isabel Preysler no va deixar abans Vargas Llosa “per pena”

Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa han protagonitzat una ruptura molt mediàtica. Pocs s’esperaven que trenquessin i, encara menys, d’aquesta manera amb tants retrets pel mig. Va ser ella l’encarregada de confirmar que s’havien separat després de vuit anys en comú, el que va fer en una entrevista plena de detalls desagradables sobre ell i els “atacs de gelosia” que hauria tingut recentment. S’ha dit que l’escriptor i guanyador d’un premi Nobel havia marxat de casa en altres ocasions, cegat per la fúria. Isabel no hauria perdonat que ho tornés a fer i hauria decidit que aquell lleig suposava el punt final a la seva relació. Altres fonts, en canvi, insisteixen en què la relació acaba perquè ell continuava negant el desig de la Preysler de poder casar-se amb ell.

Doncs bé, ara han tret encara més detalls sobre els problemes de parella que arrossegaven des de feia temps. A l’ABC asseguren que la socialité hauria volgut tallar amb Vargas Llosa fa dos anys. Per què no ho va acabar fent? Sorprenentment, “perquè li hauria fet pena la seva avançada edat“. La periodista Pilar Vidal afegeix que Isabel estava “molt preocupada” per la seva salut, ja que tenia por que s’ennuegués amb algun os: “És per això que a la seva cuina no hi havia res que tingués una llavors. Ara que ell ha marxat, les olives han tornat”.

En aquest article, també surt a la llum una de les manies que tenia Vargas Llosa: “Abans d’anar a dormir, el que feia sempre a les 22:45 hores perquè no li agrada passar la nit sense dormir, anava a buscar a Isabel Preysler perquè l’acotxés i li fes un petó de bona nit al llit cada dia amb la llum apagada”.

Quan van començar els problemes més greus entre Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa?

Els problemes més greus haurien començat el mes de juliol, quan Vargas Llosa hauria marxat de casa sense previ avís. Va passar uns dies al pis que té a Madrid i, des d’allà, hauria demanat a la seva parella que l’acompanyés a la presentació del llibre com a reclam publicitari. Aquella nit hauria tornat a casa d’Isabel, però diuen que “la seva supèrbia” li hauria impedit demanar-li perdó per marxar de casa i allò Isabel no ho va oblidar.

La parella hauria acudit a una festa junts, un compromís professional al que l’havien convidat a ella. En tornar a casa, Mario Vargas Llosa li hauria recriminat que s’hagués pres “tantes llibertats” i va abandonar la casa una altra vegada: “Isabel va assabentar-se de nit gràcies al xòfer que Mario havia tornat a marxar. No va rebre cap trucada ni explicació per part de l’escriptor i ella ja no va voler perdonar aquesta actitud, per la qual cosa va trencar la seva relació”. Una ruptura de la que encara ara van apareixent més detalls.