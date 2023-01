Vargas Llosa, sense pietat contra Isabel Preysler en un escrit bomba

Mario Vargas Llosa i Isabel Preysler formen una altra de les parelles consolidades que van trencar inesperadament durant el 2022. En el seu cas, també s’està parlant molt dels motius que els haurien empès a prendre aquesta decisió: uns atacs de gelosia del premi Nobel que la filipina més famosa no hauria volgut permetre i el desig de casar-se que tenia ella, el que l’escriptor no hauria volgut complir. Va saber-se que havien tallat a finals de desembre, però molts diuen que Isabel Preysler ja tindria nova parella.

De qui es parla avui, però, és de Vargas Llosa i una carta que va publicar fa un parell d’anys que ara agafa rellevància. Parlem d’un escrit anomenat Los vientos, un relat presumptament de ficció que, en realitat, estaria ple d’indirectes i informació sobre els seus problemes sentimentals. El protagonista és un home gran amb molts problemes de memòria, al que dona trets característics propis. I per què se n’està parlant tant ara? Precisament perquè aquest home fictici deixa anar confessions que podrien ser més reals del que semblaven llavors.

Un exemple? Quan l’alter ego de Vargas Llosa reconeix que es penedeix d’haver deixat l’exparella per començar una relació basada en una atracció física: “Cada nit des que vaig cometre la bogeria d’abandonar-la penso en ella i m’assalten els remordiments. Crec que només he fet malament una cosa a la vida, abandonar Carmencita per una dona que no valia la pena“, es refereix a la mare dels seus fills i a Isabel Preysler respectivament?

Per què han tallat Isabel Preysler i Vargas Llosa? | Europa Press

Mario Vargas Llosa hauria ocultat els seus problemes sentimentals en un escrit del 2020

La referència més clara cap a Isabel arriba una mica més després: “Ja m’he oblidat del nom d’aquella dona per la que vaig abandonar Carmencita. Mai no la vaig estimar, ja que pel que vag fer la meva vida va trencar-se i mai més no he tornat a ser feliç. Aquest va ser un enamorament per atracció, no de cor“.

També podríem veure-la reflectida en un tros en el que assegura que aquesta parella tenia obsessió per cuidar el seu cos amb cremes i tractaments estètics, el que Isabel Preysler clarament fa: “Li vaig preguntar per que li preocupaven tant les cremes i em va mirar incòmoda, com si hagués violat un terreny íntim”.

Finalment, alguns mitjans també consideren que podria haver-hi una clatellada a Tamara Falcó, filla d’Isabel Preysler: “Amb ella la Filosofia comparteix el departament acadèmic amb Teologia i Cuina. M’imagino el diploma en doctor en Filosofia, Teologia i Gastronomia i no puc parar de riure”, assegura. La tertuliana diu que entén de teories filosòfiques, creu en Déu i ha participat a Masterchef; amb la qual cosa tot quadraria.