Ana Boyer i Fernando Verdasco enceten una nova etapa molt especial. El matrimoni format per la filla d’Isabel Preysler i l’extenista ha anunciat en una entrevista amb la revista HOLA que esperen el seu quart bebè. Vint mesos després del naixement del petit Martín, el seu tercer fill que se suma a Miguel, de sis anys, i Mateo, de gairebé cinc, Boyer torna a estar embarassada. La parella viurà uns mesos de Nadal molt especials a l’espera del naixement de la nova criatura de la família que arribarà la pròxima primavera i ampliarà encara més la seva família nombrosa.
La parella espera la seva quarta criatura
El passat mes de desembre del 2023, la parella anunciava que serien pares del seu tercer fill i ara, acaben d’anunciar que la seva família creixerà una mica més a partir de 2026. En una entrevista amb la revista HOLA, la parella els ha rebut a la seva casa de Qatar per parlar d’aquesta bona notícia. “Estem molt contents, ens venia molt de gust tenir un quart fill i estem molt feliços”, explica. A més a més, tot i que quedar-se embarassada pot ser una sorpresa, el matrimoni feia temps que tenia al cap una nova criatura després del naixement de Miguel, Mateo i Martín. “Per a nosaltres no ha estat una sorpresa perquè és un bebè totalment buscat. Ha estat una boníssima notícia i una alegria haver-nos quedat una altra vegada embarassats”, expliquen a la citada revista.
Vuit anys de matrimoni i esperant per ser pares de nou
Vuit anys de matrimoni i a punt de ser pares per quart cop, la parella ha rebut la notícia com el “millor regal d’aniversari”. Es van conèixer l’any 2012 en un dels concerts d’Enrique Iglesias, un dels germans d’Ana Boyer, va explicar la jove. “Va ser la cosa típica que ell tenia la seva germana de 12 anys que volia passar entre bastidors i allà ens vam conèixer. Però en aquell moment ell tenia una altra parella”, va recordar en una entrevista a HOLA. El tenista havia pogut assistir al concert gràcies a la seva bona amistat amb Anna Kournikova, tenista i dona del cantant.
Tots dos sempre s’han visualitzat “com una família nombrosa” i que tenen molts germans, els venia de gust tenir la seva pròpia família gran. “Quan vam tenir a Martín vam viure uns mesos en el caos de tenir fills tan petits i ara penses: ‘Amb un altre bebè més a veure en quin embolic ens hem ficat!’, però tenim moltes ganes”, ha explicat.
Quan naixerà el bebè?
Ara per ara, la parella desconeix el sexe del bebè, tot i que confessa que “ho sabran aviat” i que està de quatre mesos, per tant, el naixement està previst pel mes de maig. “Òbviament, ens faria molta il·lusió que fos una nena, però, com hem dit en altres ocasions, per a nosaltres l’important sobretot és la salut”, ha explicat. La família està molt contenta i les primeres reaccions han estat molt bones. Isabel Preysler serà àvia de nou i per “partida doble” perquè també espera el naixement del pròxim fill d’Enrique Iglesias. “Al meu germà Enrique li ha fet moltíssima il·lusió. Es portaran molt poc els dos bebès, i els meus altres fills també es porten poc amb els seus, són tots d’edats semblants”, apunta. Ara per ara, caldrà esperar una mica per saber si serà nen o nena i si continuarà amb la tradició de posar un nom que comença per la lletra M.