Ana Boyer y Fernando Verdasco inician una nueva etapa muy especial. El matrimonio formado por la hija de Isabel Preysler y el extenista ha anunciado en una entrevista con la revista HOLA que esperan su cuarto bebé. Veinte meses después del nacimiento del pequeño Martín, su tercer hijo que se suma a Miguel, de seis años, y Mateo, de casi cinco, Boyer vuelve a estar embarazada. La pareja vivirá unos meses de Navidad muy especiales a la espera del nacimiento del nuevo miembro de la familia que llegará la próxima primavera y ampliará aún más su numerosa familia.

La pareja espera su cuarto hijo

El pasado mes de diciembre de 2023, la pareja anunciaba que serían padres de su tercer hijo y ahora, acaban de anunciar que su familia crecerá un poco más a partir de 2026. En una entrevista con la revista HOLA, la pareja los ha recibido en su casa de Catar para hablar de esta buena noticia. «Estamos muy contentos, nos apetecía mucho tener un cuarto hijo y estamos muy felices», explica. Además, aunque quedarse embarazada puede ser una sorpresa, el matrimonio llevaba tiempo pensando en un nuevo hijo tras el nacimiento de Miguel, Mateo y Martín. «Para nosotros no ha sido una sorpresa porque es un bebé totalmente buscado. Ha sido una buenísima noticia y una alegría haber vuelto a quedar embarazados», explican en la citada revista.

Fernando Verdasco y Ana Boyer esperan su cuarto bebé | Europa Press

Ocho años de matrimonio y esperando ser padres de nuevo

Ocho años de matrimonio y a punto de ser padres por cuarta vez, la pareja ha recibido la noticia como el «mejor regalo de aniversario». Se conocieron en 2012 en uno de los conciertos de Enrique Iglesias, uno de los hermanos de Ana Boyer, explicó la joven. «Fue la cosa típica que él tenía su hermana de 12 años que quería pasar entre bastidores y allí nos conocimos. Pero en ese momento él tenía otra pareja», recordó en una entrevista a HOLA. El tenista había podido asistir al concierto gracias a su buena amistad con Anna Kournikova, tenista y esposa del cantante.

Ambos siempre se han visto «como una familia numerosa» y al tener muchos hermanos, les apetecía tener su propia familia grande. «Cuando tuvimos a Martín vivimos unos meses en el caos de tener hijos tan pequeños y ahora piensas: ‘Con otro bebé más a ver en qué lío nos hemos metido’, pero tenemos muchas ganas», ha explicado.

¿Cuándo nacerá el bebé?

Por ahora, la pareja desconoce el sexo del bebé, aunque confiesa que «lo sabrán pronto» y que está de cuatro meses, por lo tanto, el nacimiento está previsto para el mes de mayo. «Obviamente, nos haría mucha ilusión que fuera una niña, pero, como hemos dicho en otras ocasiones, para nosotros lo importante sobre todo es la salud», ha explicado. La familia está muy contenta y las primeras reacciones han sido muy buenas. Isabel Preysler será abuela de nuevo y por «partida doble» porque también espera el nacimiento del próximo hijo de Enrique Iglesias. «A mi hermano Enrique le ha hecho muchísima ilusión. Se llevarán muy poco los dos bebés, y mis otros hijos también se llevan poco con los suyos, son todos de edades similares», apunta. Por ahora, habrá que esperar un poco para saber si será niño o niña y si continuará con la tradición de poner un nombre que comience por la letra M.