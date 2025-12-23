Enrique Iglesias y Anna Kournikova vivirán unas fiestas de Navidad muy especiales. La pareja formada por el hijo de Julio Iglesias y la extenista profesional amplían aún más su familia numerosa con la llegada de su bebé. Se trata del cuarto hijo de la pareja que se une a los gemelos Nicholas y Lucy, y a la pequeña Mary. ¿Y cómo han anunciado esta noticia tan especial? La pareja ha publicado un post compartido en sus respectivos perfiles de Instagram con una imagen del recién nacido bien envuelto con una manta, un gorro y un peluche de un animal al lado.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres de nuevo

La pareja lleva 24 años compartiendo la vida y en estas más de dos décadas de amor han ampliado su pareja con sus dos hijos gemelos de siete años y la pequeña Mary de cinco. Ahora, la familia se amplía un poco más con la llegada del recién nacido, que la pareja ha presentado públicamente a través de las redes sociales. Como decíamos, lo han hecho con una fotografía de lo más tierna y clara, en la que se puede ver un trozo de la cara del bebé y un texto que dice «My Sunshine»(Mi rayo de sol). A pesar de haber publicado la foto hace unas horas, la fecha que acompaña el post indica que la criatura nació el pasado 17 de diciembre.

En cualquier caso, la pareja ha decidido mantener el nacimiento y el embarazo de manera discreta, y tampoco han compartido el sexo del bebé ni el nombre que han elegido. Habrá que esperar para saberlo más adelante y ver si comparten algunos detalles más. Por otro lado, la publicación se ha llenado de mensajes y comentarios felicitándolos por el nacimiento del bebé. Entre ellos se encuentra el de la hermana de Enrique, Ana Boyer, que ha incluido unos emoticonos de corazones rojos. Ella también está esperando el nacimiento de su cuarto bebé con Fernando Verdasco. De hecho, ellos también superarán la familia numerosa como su hermano, aunque se trata de la primera niña de la familia, tal como explicaron a través de la revista HOLA.

La historia de amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

La familia vivirá una Navidad llena de amor y buenos recuerdos con el nacimiento del cuarto bebé, ampliando aún más el número de nietos que tiene Isabel Preysler. Fue el pasado mes de marzo cuando la revista HOLA se hacía eco de las imágenes que habían captado los paparazzi de Anna Kournikova. Paseando con sus pequeños y con un look que hacía pensar que podía estar ocultando las curvas del embarazo, a la espera de la llegada de la criatura a finales de año, tal como ha pasado.

Enrique Iglesias i Anna Kournikova amplien la família | Europa Press

Más de dos décadas han pasado desde que comenzó su historia de amor. Una relación que comenzaría en 2001 después de conocerse en el rodaje del videoclip de Escape, uno de los éxitos del cantante. A pesar de que han llevado su vida privada de manera discreta, ambos han hecho partícipes a los seguidores de la nueva felicidad que les acaba de llegar.