Enrique Iglesias i Anna Kournikova viuran unes festes de Nadal d’allò més especials. La parella formada pel fill de Julio Iglesias i l’extenista professional amplien encara més la seva família nombrosa amb l’arribada del seu bebè. Es tracta de la quarta criatura de la parella que s’uneix als bessons Nicholas i Lucy, i a la petita Mary. I com han anunciat aquesta notícia tan especial? La parella ha publicat un post compartit en els seus respectius perfils d’Instagram amb una imatge del nounat ben embolcallat amb una manta, un barret i un peluix d’una animal al costat.
Enrique Iglesias i Anna Kournikova es converteixen en pares de nou
La parella fa 24 anys que comparteix la vida i en aquestes més de dues dècades d’amor han ampliat la seva parella amb els seus dos fills bessons de set anys i la petita Mary de cinc. Ara, la família s’amplia una mica més amb l’arribada del nounat, que la parella ha presentat públicament a través de les xarxes socials. Com dèiem ho han fet amb una fotografia d’allò més tendra i clara, en què es pot veure un tros de la cara del bebè i un text que diu “My Sunshine” (El meu raig de sol). Tot i haver publicat la foto fa unes hores, la data que acompanya el post indica que la criatura va néixer el passat 17 de desembre.
En tot cas, la parella ha decidit mantenir el naixement i l’embaràs de manera discreta, i tampoc han compartit el sexe de la criatura ni el nom que han triat. Caldrà esperar per saber-ho més endavant i veure si comparteixen alguns detalls més. D’altra banda, la publicació s’ha omplert de missatges i comentaris felicitant-los pel naixement del bebè. Entre ells es troba el de la germana d’Enrique, Ana Boyer, que ha inclòs unes emoticones de cors vermells. Ella també està esperant el naixement del seu quart bebè amb Fernando Verdasco. De fet, ells també superaran la família nombrosa com el seu germà, tot i que es tracta de la primera nena de la família, tal com van explicar a través de la revista HOLA.
La història d’amor d’Enrique Iglesias i Anna Kournikova
La família viurà un Nadal ple d’amor i bons records amb el naixement del quart bebè, ampliant encara més el nombre de nets que té Isabel Preysler. Era el passat mes de març quan la revista HOLA es feia ressò de les imatges que havien captat els paparazzis d’Anna Kournikova. Passejant amb els seus petits i amb un look que feia pensar que podia estar amagant les corbes de l’embaràs, a l’espera de l’arribada de la criatura a finals d’any, tal com ha passat.
Més de dues dècades han passat des que va començar la seva història d’amor. Una relació que arribaria l’any 2001 després de conèixer-se en el rodatge del videoclip de Escape, un dels èxits del cantant. Malgrat que han portat la seva vida privada de manera discreta, tots dos han fet partícips els seguidors de la nova felicitat que els acaba d’arribar.