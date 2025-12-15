Patry Jordan y su pareja, Carles Galí, esperan su primer bebé. La pareja ha anunciado la noticia este fin de semana en una publicación muy tierna en sus redes sociales. La influencer catalana se convirtió en uno de los grandes nombres del fitness en Internet gracias a su gimnasio virtual en YouTube. Rutinas de ejercicio adaptadas para las diferentes partes del cuerpo, un coaching continuo durante las clases e incluso vídeos de consejos sobre peinados forman parte del contenido que acumula miles de seguidores. Ahora, podrán sumar una nueva alegría a la familia con la llegada de una criatura.

Patry Jordan anuncia su primer embarazo en un post muy tierno

Será un 2026 lleno de criaturas porque hay muchas famosas que esperan la llegada de sus bebés, entre ellas María Pombo, Úrsula Corberó o Ana Boyer. También se suma a la lista la creadora de contenido gerundense, quien será madre de su primer hijo con su pareja, Carles Galí. «No han sido meses fáciles y no quería precipitarme, pero ha llegado el momento de compartirlo», comienza el anuncio que ha hecho la pareja en un post de Instagram muy tierno.

De esta manera, Jordan revela que pronto será madre, una noticia muy especial que supone su primera maternidad. En este texto que acompaña el post publicado en su perfil de Instagram, la influencer revela que hay «un mini» ella en proceso y aunque está «muy contenta», hay ciertos miedos que forman parte de la experiencia. «Aun así, estoy feliz de poder compartir la noticia con vosotros». Los seguidores llevaban tiempo preguntándose qué había pasado y por qué estaba tan alejada de las redes sociales. Pues bien, esta era la gran respuesta y que, por las palabras que ha utilizado, ha querido ser previsora antes de revelar el embarazo. «Este ha sido uno de los motivos por los que he desaparecido estos meses, y por eso he estado un poco más distante. Gracias por la paciencia, el cariño y por continuar aquí. Prometo explicaros más», finaliza el comunicado.

El vídeo es simple pero muy bonito. La pareja aparece de espaldas y de repente muestran la parte delantera de las gorras que llevan con las palabras Mom y Dad, justo antes de mostrar a los seguidores la ecografía del bebé. Más adelante también se ve una prueba de embarazo positiva y la felicidad de los protagonistas, que en unos meses pasarán a ser tres.

Las reflexiones de la ‘influencer’ tras el anuncio de embarazo

Tras este gran anuncio, Patry Jordan ha dedicado unas palabras una vez la noticia se ha hecho pública. Explica que había decidido retrasar la noticia todo lo que ha podido porque «no veía el momento» de contarlo, y no porque no estuviera ilusionada por compartirlo. «Estoy feliz, pero a la vez sentía miedo, pánico e incertidumbre, necesitaba ir a mi ritmo. Poco a poco os iré contando cómo ha sido el proceso, porque no ha sido fácil», revela.

Ahora mismo, Patry Jordan se encuentra en una etapa nueva y siente que quizás los seguidores pueden ayudarla ahora más que ella a ellos. «Y eso también es la parte bonita: compartir experiencias, dudas y aprendizajes, sabiendo que cada mujer vive este camino de manera diferente y que todas las formas son válidas«, declara. Sea como sea, dice que se siente «afortunada» y agradece los mensajes que ha recibido de los seguidores. Habrá que esperar para saber si la pareja comparte el sexo de la criatura y qué nombres han pensado para el recién nacido.