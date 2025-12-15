Patry Jordan i la seva parella, Carles Galí esperen el seu primer bebè. La parella ha anunciat la notícia aquest cap de setmana en una publicació molt tendra a les seves xarxes socials. La influencer catalana va convertir-se en un dels grans noms del fitness a Internet gràcies al seu gimnàs virtual a YouTube. Rutines d’exercici adaptades per a les diferents parts del cos, un coaching continuat durant les classes i fins i tot vídeos de consells sobre pentinats formen part del contingut que acumula milers de seguidors. Ara, però, podran sumar una nova alegria a la família amb l’arribada d’una criatura.
Patry Jordan anuncia el seu primer embaràs en un post molt tendre
Serà un 2026 ple de criatures perquè hi ha moltes famoses que esperen l’arribada dels seus bebès, entre elles María Pombo, Úrsula Corberó o Ana Boyer. També s’hi suma a la llista la creadora de contingut gironina, que serà mare del seu primer fill amb la seva parella, Carles Galí. “No han estat mesos fàcils i no volia precipitar-me, però ha arribat el moment de compartir-lo”, comença l’anunci que ha fet la parella en un post d’Instagram molt tendre.
D’aquesta manera, Jordan revela que aviat serà mare, una notícia molt especial i que suposa la seva primera maternitat. En aquest text que acompanya el post publicat al seu perfil d’Instagram, la influencer revela que hi ha “un mini” ella en procés i tot i que està “molt contenta”, hi ha certes pors que formen part de l’experiència. “Tot i això, estic feliç de poder compartir la notícia amb vosaltres”. Els seguidors feia temps que es preguntaven què havia passat i per què estava tan allunyada de les xarxes socials. Doncs bé, aquesta era la gran resposta i que, per les paraules que ha fet servir, ha volgut ser previsora abans de revelar l’embaràs. “Aquest ha estat un dels motius pels quals he desaparegut aquests mesos, i per això he estat una mica més distant. Gràcies per la paciència, l’afecte i per continuar aquí. Prometo explicar-vos més”, finalitza el comunicat.
El vídeo és simple però molt maco. La parella surt d’esquena i de sobte mostren la part de davant de les gorres que porten amb les paraules Mom i Dad, tot just abans de mostrar als seguidors l’ecografia del bebè. Més endavant també es veu un test d’embaràs positiu i la felicitat dels protagonistes, que en uns mesos passaran a ser tres.
Les reflexions de la ‘influencer’ després de l’anunci d’embaràs
Després d’aquest gran anunci, Patry Jordan ha dedicat unes paraules un cop la notícia s’ha fet pública. Explica que havia decidit endarrerir la notícia tot el que ha pogut perquè “no veia el moment” d’explicar-ho, i no perquè no estigués il·lusionada per compartir-ho. “Estic feliç, però a la vegada sentia por, pànic i incertesa, necessitava anar al meu ritme. A poc a poc us aniré explicant com ha estat el procés, perquè no ha estat fàcil”, revela.
Ara mateix, Patry Jordan es troba en una etapa nova i sent que potser els seguidors poden ajudar-la ara més que ella a ells. “I això també és la part bonica: compartir experiències, dubtes i aprenentatges, sabent que cada dona viu aquest camí de manera diferent i que totes les formes són vàlides“, declara. Sigui com sigui, diu que se sent “afortunada” i agraeix els missatges que ha rebut dels seguidors. Caldrà esperar per saber si la parella comparteix el sexe de la criatura i quins noms han pensat per al nounat.