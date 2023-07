Lydia Lozano reconeix haver patit molt a ‘Sálvame’ i revela què farà ara

Lydia Lozano forma part del grup de col·laboradors de Sálvame que han fitxat per Netflix després de la cancel·lació del programa del cor a Telecinco. Ella ha estat a la plantilla des del principi i, de fet, molts consideren que ha estat la tertuliana que més ha rebut al llarg d’aquests 14 anys d’emissió. Els companys han carregat contra ella i, amb molta probabilitat, deu ser qui més ha plorat en aquell plató. Ella mateixa acaba de reconèixer que ho ha passat bastant malament, unes declaracions que suposen les seves primeres paraules com a extreballadora de l’espai de Mediaset.

Ha acudit al photocall d’un esdeveniment de tarda i els periodistes d’Europa Press han aprofitat la seva presència per saber què opina del final del programa i quin balanç fa del seu pas per allà. Sorprenentment, ha confessat que l’ha afectat molt rebre per totes bandes en aquesta feina a televisió: “Jo he sortit molt tocada d’aquest programa, però també he gaudit molt”, etziba Lozano.

Lydia Lozano reconeix que ha patit a Sálvame | Europa Press

Què farà Lydia Lozano a partir d’ara?

A partir d’ara intentarà canviar de xip i gaudirà a màxim de l’oportunitat que els ha donat la plataforma de pagament. Això sí, encara no tenen data d’estrena a Netflix i això vol dir que té per endavant unes petites vacances després de molts anys en què també treballava durant l’estiu: “El meu marit ha estat preocupat per mi i ara m’ha recomanat que m’agafi un temps per descansar. Vull redecorar el cap del meu marit, la seva vida i l’armari perquè és un desastre. Vull cuidar-lo i aprofitat per quedar amb amics”.

AHORA ME TOCA A MÍ pic.twitter.com/w813vIGYr8 — Netflix España (@NetflixES) June 23, 2023

De fet, diu que estarà tot l’estiu a casa de persones estimades: “Un amic meu s’ha comprat una casa a Menorca i aniré a veure’l. Un altre s’ha comprat una altra… Potser em faré una ruta per Espanya. Ja vaig dir que el dia que em quedés a l’atur, estaria tota l’estona al carrer. I aquí estic!”.