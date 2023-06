Sálvame tindrà una segona vida en una plataforma de pagament, una sortida que pocs esperaven. L’icònic programa del cor de Telecinco desapareixerà de la graella de Telecinco, però passarà a formar part dels continguts de Netflix. El titular sona estrany a simple vista, però Lecturas dona per fet que així serà. La productora La Fábrica de la Tele estaria intentant adaptar el format a un adient per a aquest nou escenari.

El primer que han decidit són els noms dels col·laboradors que formaran part d’aquesta aventura: Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Chelo García Cortés i Víctor Sandoval. Tots ells formen part del nucli dur de tertulians de l’espai des de la seva creació, per la qual cosa sembla lògica l’elecció. Sorprèn l’absència de Jorge Javier Vázquez, però podria tenir a veure amb alguna clàusula d’exclusivitat en el seu contracte amb Mediaset.

Com serà el Sálvame de Netflix?

I en què consistirà aquest Sálvame 2.0? La idea és que els col·laboradors vagin de viatge fins a Sud-amèrica i que els gravin mentre la recorren com si es tractés d’un Callejeros Viajeros. No mostraran els racons més turístics de cada país, però, sinó que visitaran els programes del cor similars a Sálvame que emeten actualment en aquella zona del món.

Alguns s’atreveixen a afirmar quin serà el nom d’aquesta renovació, Sálvame Return. No se saben més detalls, més enllà que aquesta nova versió es podrà veure a través de Netflix. Els veurem en programes amb els quals han connectat al llarg de tots aquests anys a Telecinco, alguns espais de Mèxic, Argentina, Veneçuela o Xile.

Els col·laboradors de Sálvame podrien fer el salt a Netflix | Telecinco

El més probable serà que el grup de tertulians viatgin fins allà i que les càmeres els vagin seguint en el seu recorregut. Netflix acostuma a estrenar formats setmanalment o d’uns quants capítols alhora, així que seria estrany que aquesta fos una entrega diària com ho era fins ara. Encara estarien negociant com fer-ho, així com els detalls de quan començar a gravar-ho i emetre-ho.

Cap dels col·laboradors no s’ha pronunciat al respecte i la notícia no ha estat confirmada. Ara bé, Belén Esteban ha deixat caure que el 23 de juny no serà l’adeu de Sálvame definitiu i aquesta podria ser una bona opció per a la seva continuïtat.