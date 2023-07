Albert Rivera, captat amb dues dones misterioses en una nit de festa

Albert Rivera i Malú han trencat la relació en les darreres setmanes, una ruptura esperada que no ha sorprès gaire perquè feia molt de temps que es rumorejava que no travessaven un bon moment. S’ha confirmat que cadascú ha pres un camí i que l’expolític de Ciutadans ha marxat de la casa familiar. Diversos testimonis diuen que pràcticament no es parlen, que simplement tenen contacte per temes pràctics del dia a dia de la filla que tenen en comú.

En les primeres imatges després de la separació, s’ha vist Malú molt somrient i contenta en una gala en la qual ha rebut un premi a la seva carrera. Ha pronunciat un discurs feminista en les que suposen les seves primeres paraules com a soltera. Una indirecta cap a Albert Rivera? Ell ha optat per deixar-se estimar pels amics, amb els quals ha acudit de concert. Ha estat gràcies a aquesta sortida social que les càmeres l’han captat en una actitud molt propera a una dona misteriosa, una imatge que ha fet saltar totes les alarmes. Ja té nova parella? Ha tornat al mercat i comença a buscar substituta de la cantant?

“Sabíem que Albert Rivera no ho estava passant molt bé després d’aquesta sonora ruptura amb Malú. Doncs sembla que ha decidit marxar i està desconnectant durant unes vacances a Gran Canària, en un festival en què s’han captat unes imatges seves en què se’l veu molt còmplice amb una dona”, deixen caure a Socialité de Telecinco. Un periodista hauria estat testimoni d’aquesta trobada: “He vist un Albert Rivera molt proper a una noia a les Canàries. Ell estava tota l’estona pendent d’ella; que si una abraçada per aquí, que si t’agafo la mà, que si aprofito que la música està molt alta per apropar-me a la teva oïda…”.

Albert Rivera, molt pròxim a una noia misteriosa | Telecinco

Albert Rivera, content i molt distès en una festa amb amigues

El barceloní hauria passat la nit de divendres en bona companyia i amb una actitud molt tendre. Ell no s’adona que l’estan fotografiant, el que creuen que ha ajudat al fet que realment es mostri tan natural i còmplice amb aquesta senyora. Se’l veu amb la mà recolzada a l’espatlla de la noia, de qui diuen que no s’hauria separat en tota la festa: “Feia la sensació que es coneixien d’abans segur. Van estar tota la nit junts i es notava la complicitat perquè tots dos es buscaven i propiciaven tenir una mica d’intimitat. Hi havia vegades en què els sobrava la gent i, fins i tot, s’apartaven del grup per estar sols. Honestament, no vaig veure cap petó ni res de l’estil, només complicitat. Potser són bons amics, però no estem acostumats a veure’l en aquesta actitud”.

Albert Rivera, còmplice amb una dona misteriosa | Telecinco

Albert Rivera, de negre, amb una altra noia | Telecinco

“Crec que aquesta és una de les primeres nits després de la ruptura en la qual el veiem passar-s’ho bé”, explica aquest confident. Una mica més endavant, també se l’ha vist parlar animadament amb una altra noia mentre que la primera se’l mira amb atenció: “Aquesta va començar un contacte físic amb l’Albert que no hauria agradat a l’altra noia, que hauria deixat de mirar”.