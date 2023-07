Discurs feminista de Malú després de la ruptura amb Albert Rivera

Malú ha fet la primera aparició pública després de la separació d’Albert Rivera. La cantant no s’havia pronunciat encara sobre aquest canvi en la seva vida sentimental, una solteria que estrena després d’uns anys amb el pare de la seva única filla. Ha aparegut davant dels mitjans de comunicació per un bon motiu, ja que rebia aquest dijous un premi a la seva carrera musical. Se l’ha vist molt somrient, fins al punt que molts han qualificat la seva cara com a “radiant“.

Ha arribat tard a la cita, això sí, per la qual cosa el primer que ha fet és demanar perdó: “He arribat i això és l’important. Estic molt agraïda per aquest premi”. Li han preguntat per la seva situació i per la seva filla, que haurà d’adaptar-se a una nova rutina sense els dos pares a casa: “Està tot bé, gràcies. La meva filla preciosa i és un terratrèmol”, ha respost davant dels micròfons d’Europa Press.

Malú reapareix després de la ruptura amb Albert Rivera | Europa Press

Així ha estat el discurs feminista de Malú quan ha recollit un premi a la seva carrera

No ha volgut donar detalls sobre com es troba en aquestes primeres setmanes després de la ruptura, que no deuen ser fàcils. Centrada en la música i en una gira que acaba de començar, ha volgut fer un discurs feminista quan ha recollit el premi: “Vull dedicar aquest premi a totes les dones, a les lluitadores i a aquelles que ens inspiren cada dia. Els hi vull dedicar a elles, aquelles que lluiten per nosaltres des de fa molt de temps. A més a més, també recordo les meves companyes en la música perquè també han de batallar cada dia per continuar tenint credibilitat en un món tan complicat com aquest”.

Ja era d’esperar que Malú no donés gaires detalls o, si més no, gaire concrets. Molt gelosa de la seva vida privada, caldrà esperar per veure si se li escapa en algun moment alguna informació més al respecte.