Albert Rivera, captado con dos mujeres misteriosas en una noche de fiesta

Albert Rivera y Malú han roto la relación en las últimas semanas, una ruptura esperada que no ha sorprendido mucha porque hacía mucho tiempo que se rumoreaba que no atravesaban un buen momento. Se ha confirmado que cada uno ha tomado un camino y que el ex político de Ciudadanos se ha ido de la casa familiar. Varios testigos dicen que prácticamente no se hablan, que simplemente tienen contacto por temas prácticos del día a día de la hija que tienen en común.

En las primeras imágenes después de la separación, se ha visto a Malú muy sonriente y contenta en una gala en la que ha recibido un premio a su carrera. Ha pronunciado un discurso feminista en las que suponen sus primeras palabras como soltera. ¿Una indirecta hacia Albert Rivera? Él ha optado por dejarse querer por los amigos, con los que ha acudido de concierto. Ha sido gracias a esta salida social que las cámaras lo han captado en una actitud muy próxima a una mujer misteriosa, una imagen que ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Ya tiene nueva pareja? ¿Ha vuelto al mercado y empieza a buscar sustituta de la cantante?

«Sabíamos que Albert Rivera no lo estaba pasando muy bien después de esta sonora ruptura con Malú. Pues parece que ha decidido irse lejos y está desconectando durante unas vacaciones en Gran Canaria, en un festival en el que se han captado unas imágenes suyas en las que se lo ve muy cómplice con una mujer», dejan caer en Socialité de Telecinco. Un periodista habría sido testigo de este encuentro: «He visto un Albert Rivera muy próximo a una chica en las Canarias. Él estaba todo el rato pendiente de ella; que si un abrazo por aquí, que si te cojo la mano, que si aprovecho que la música está muy alta para acercarme a tu oído…».

El barcelonés habría pasado la noche de viernes en buena compañía y con una actitud muy tierna. Él no se da cuenta de que le están fotografiando, lo que creen que ha ayudado al hecho de que realmente se muestre tan natural y cómplice con esta señora. Se lo ve con la mano apoyada al hombro de la chica, de quien dicen que no se habría separado en toda la fiesta: «Hacía la sensación que se conocían de antes seguro. Estuvieron toda la noche juntos y se notaba la complicidad porque los dos se buscaban y propiciaban tener un poco de intimidad. Había veces en que les sobraba la gente y, incluso, se apartaban del grupo para estar solos. Honestamente, no vi ningún beso ni nada del estilo, solo complicidad. Quizás son buenos amigos, pero no estamos acostumbrados a verlo en esta actitud».

«Creo que esta es una de las primeras noches después de la ruptura en la que lo vemos pasárselo bien», explica este confidente. Algo más adelante, también se lo ha visto hablar animadamente con otra chica mientras que la primera se lo mira con atención: «Esta empezó un contacto físico con Albert que no habría gustado a la otra chica, que habría dejado de mirar».