Indignació pel resultat final a ‘Joc de cartes estiu’: “Totalment injust”

Marc Ribas s’ha traslladat fins a la Noguera Pallaresa per trobar el millor restaurant de la zona. Els primers en defensar la seva proposta han estat David Vilanova i la seva exparella Esther Llovera, que s’entenien per fer negoci amb el restaurant Alosa de l’Hotel Segle XX a Tremp. Ella va deixar d’ajudar-lo quan van trencar, però en aquesta ocasió ha volgut tornar a fer-li costat. Cuina casolana i elaborada. Han començat amb un possible avantatge perquè una de les rivals treballa amb ella i són amigues, però això pot acabar jugant en contra.

El restaurant d’un hotel, amb molt d’espai i cuina casolana

El primer que critiquen és que per entrar al restaurant hagis d’accedir a l’hotel i que no estigui ben indicat perquè costa d’arribar. Han aplaudit que sigui molt i molt gran, fins al punt de tenir terrassa amb piscina. La cuina és gegant i l’han vist perfecte pel que fa a la neteja. Tot net i polit. En el primer àpat s’ha vist molt bon rotllo, els concursants explicant les seves històries familiars abans de començar a tastar els primers plats i el Marc Ribas s’ha barallat amb una mosca que no el deixava en pau.

Aviat ha arribat el primer problema, quan l’Eduard veu que el seu plat porta formatge quan a la carta no ho posava i ell és intolerant. La cambrera li canvia i no hi ha més problema. Plats molt ben presentats i bons. L’únic problema? Que hagin servit una amanida amb enciam de bossa: “Jo mai no ho faig perquè això fa baixar molt la qualitat d’un plat”.

L’Eduard estava descrivint el seu plat de peix quan confonia el rap amb un lluç i ha rebut l’esbroncada del presentador. Alguns han criticat els plats, però l’Inma tota l’estona deia que li agradava tot i ha volgut deixar clar que estava sent objectiva encara que els cuiners siguin amics seus. La més crítica ha estat la Inés en un principi. Pel que fa a les notes, l’espai ha rebut un 6,5 perquè els ha castigat que costi d’arribar. El menjar només ha obtingut un 6, per la seva part. La millor nota ha estat per al servei amb un 8. La nota final, un bon 6,9 que podria haver estat més alt.

Bon rotllo i històries familiars en el primer restaurant | TV3

Grans quantitats de menjar a prop del riu a Lo Racó del Pont

Després ha arribat el torn de Lo Racó del Pont, en què el matrimoni format per Miguel Ángel López i Inma Farrús presumeixen de bona brasa i cuina tradicional a prop del riu a la població del Pont de Claverol. Bones vistes i un espai maco, han començat bé perquè tot és de pedra i el so del riu és relaxant. La cuina està ben aprofitada, el que els dona un altre punt extra. En servir-los els primers, el primer que s’ha sentit ha estat un “collons” del Marc Ribas que ha fet molta gràcia: “Vull dir… brutal! Quina quantitat de menjar“.

Marc Ribas aplaudeix la quantitat de menjar | TV3

Les crítiques que s’han sentit? Que la salsa no era casolana, que les gambes feia massa temps que estaven congelades, que hi havia poc foie i vinagreta de Mòdena que no han vist o que el carpaccio tenia massa oli de tòfona. Per tal de comprovar si hi havia foie o no, el presentador ha dut el plat fins a la cuina i el xef li ha dit que estava ratllat i, per això, no es veia. Els concursants han dinat bé, però han deixat anar uns quants comentaris negatius sobretot a la feina del xef, que abans era músic: “Al plat li falta personalitat” o “Al cuiner li falta una mica més de rodatge i experiència perquè hi havia alguns plats que no estaven prou treballats”.

Quines notes han rebut? Han aplaudit el servei, amb uns dels rivals puntuant-lo amb un 10. La millor nota ha estat per a aquest aspecte, amb un 9 de mitjana. El segueix l’espai amb un 8 i el menjar amb un 7,5. El pitjor ha estat el preu amb un 6,5. La nota final ha estat d’un 7,6.

Marc Ribas investiga si hi ha foie a l’amanida | TV3

Rock and roll en un restaurant de cuina casolana

El tercer restaurant era el Cal Jou, de la música Inés Quintana i l’Eduard Serra a Conques. Ella mai no s’hi havia dedicat, però amb la pandèmia va canviar-ho tot: “Guanyarem perquè tenim un dels restaurants més macos i especials de tota la comarca”, deien a la presentació. Pel que fa a l’espai, han aplaudit les taules i tota la reforma del restaurant: “Que bonic! I amb decoració acollidora. Carregat, però carregat maco”. Això sí, els ha faltat més llum. La cuina? Neta i ben distribuïda.

Abans de dinar hi ha hagut un moment una mica surrealista quan una de les rivals ha començat a cantar i el Marc ha tornat a intentar fer fora les mosques que l’empipaven.

Pel que fa al menjar en si, les croquetes han agradat, però els canelons no perquè estaven secs i els faltava beixamel. Mentre uns han criticat l’escudella, altres l’han aplaudit: “Crec que és massa tiquismiquis tenint en compte l’experiència que té ell com a cuiner”, ha etzibat una rival cap al Miguel Ángel. El preu no els ha agradat gens, ja que creuen que era “molt car” pel que han menjat.

La pitjor nota ha estat precisament per al preu excessiu, que els deixa un 5. La cuina és el que més ha agradat i, per això, obtenen un 7 en aquest apartat. Pel que fa a la resta, la mitjana els situa en última posició amb un 6,1.

Ganivets i retrets en una confrontació molt tensa

En l’apartat de la confrontació, els concursants han hagut de justificar per què havien puntuat de la manera en què havien fet. Els primers no saber què opinaven els altres han estat els propietaris de Lo Racó del Pont, que han agraït el 10 que els han posat al servei. Els han puntuat prou bé el menjar, encara que aquí han hagut de sentir les crítiques dels rivals quan els han dit que creuen que el menjar no era de qualitat: “No em va agradar, ho sento”.

Els teleespectadors, enfadats amb el resultat

Als teleespectadors no els ha agradat que el xef amb menys experiència fos qui més lliçons hagi volgut donar, però té tot el dret a opinar com els altres. Un programa intens que ha acabat escollint com a guanyadors a Lo Racó del Pont després que el Marc Ribas reconegués que hi havia hagut algunes puntuacions que li havien sorprès. La gent creu que no s’ha puntuat bé.

Des de casa aquesta decisió no s’ha vist massa justa, ja que consideren que han votat per poder guanyar i que el resultat no és l’idoni: “Gents d’acord amb el resultat, està clar que han jugat per poder guanyar”, “Injust totalment“, “No és merescut”, “Els guanyadors (Racó del Pont) en realitat han perdut avui molts clients pallaresos. El Segle XX els hi dona cent mil voltes. L’error del Segle XX ha estat competir amb aficionats amb estratègia”, o “Totalment el contrari del pensament de casa” han dit alguns.

Pel que fa a l’audiència, TV3 ha tornat a triomfar gràcies al concurs amb un 23,1% de quota.