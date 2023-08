Indignación por el resultado final en ‘Joc de cartes estiu’: «Injusto»

Marc Ribas se ha trasladado hasta la Noguera Pallaresa para encontrar el mejor restaurante de la zona. Los primeros en defender su propuesta han sido David Vilanova y su expareja Esther Llovera, que se entendían para hacer negocio con el restaurante Alondra del Hotel Siglo XX en Tremp. Ella dejó de ayudarlo cuando rompieron, pero en esta ocasión ha querido volver a apoyarle. Cocina casera y elaborada. Han empezado con una posible ventaja porque una de las rivales trabaja con ella y son amigas, pero esto puede acabar jugando en contra.

El restaurante de un hotel, con mucho espacio y cocina casera

Lo primero que critican es que para entrar al restaurante tengas que acceder al hotel y que no esté muy indicado porque cuesta llegar. Han aplaudido que sea muy y muy grande, hasta el punto de tener terraza con piscina. La cocina es gigante y lo han visto perfecto en cuanto a la limpieza. Todo limpio y pulcro. En la primera comida se ha visto muy buen rollo, los concursantes explicando sus historias familiares antes de empezar a probar los primeros platos y Marc Ribas se ha peleado con una mosca que no le dejaba en paz.

Pronto ha llegado el primer problema, cuando Eduard veía que su plato llevaba queso cuando en la carta no lo ponía y él es intolerante. La camarera se lo ha cambiado y no ha habido más problema. Platos muy bien presentados y buenos. ¿El único problema? Que hayan servido una ensalada con lechuga de bolsa: “Yo nunca lo hago porque esto hace bajar mucho la calidad de un plato”.

Eduard estaba describiendo su plato de pescado cuando confundía el rape con una merluza y ha recibido la abucheada del presentador. Algunos han criticado los platos, pero Inma todo el rato decía que le gustaba todo y ha querido dejar claro que estaba siendo objetiva aunque los cocineros sean amigos suyos. La más crítica ha sido Inés en un principio. En cuanto a las notas, el espacio ha recibido un 6,5 porque los ha castigado que cueste llegar. La comida solo ha obtenido un 6, por su parte. La mejor nota ha sido para el servicio con un 8. La nota final, un buen 6,9.

Buen rollo e historias familiares en el primero restaurante | TV3

Grandes cantidades de comida cerca del río en Lo Racó del Pont

Después ha llegado el turno de Lo Racó del Pont, en que el matrimonio formado por Miguel Ángel López e Inma Farrús presumen de buena brasa y cocina tradicional cerca del río en la población del Pont de Claverol. Buenas vistas y un espacio bonito, han empezado bien porque todo es de piedra y el sonido del río es relajante. La cocina está bien aprovechada, lo que les da otro punto extra. Al servir los primeros, lo primero que se ha sentido ha sido un «cojones» de Marc Ribas que ha hecho mucha gracia: «Quiero decir… ¡brutal! Qué cantidad de comida«.

Marc Ribas aplaude la cantidad de comida | TV3

¿Las críticas que se han oído? Que la salsa no era casera, que las gambas hacía demasiado tiempo que estaban congeladas, que había poco foie y vinagreta de Módena que no han visto o que el carpaccio tenía demasiado aceite de trufa. Para comprobar si había foie o no, el presentador ha llevado el plato hasta la cocina y el chef le ha dicho que estaba rayado y, por eso, no se veía. Los concursantes han comido bien, pero han soltado unos cuántos comentarios negativos sobre todo al trabajo del chef, que antes era músico: «Al plato le falta personalidad» o «Al cocinero le falta algo más de rodaje y experiencia porque había algunos platos que no estaban bastante trabajados».

¿Qué notas han recibido? Han aplaudido el servicio, con unos de los rivales puntuándolo con un 10. La mejor nota ha sido para este aspecto, con un 9 de media. Le sigue el espacio con un 8 y la comida con un 7,5. El peor ha sido el precio con un 6,5. La nota final ha estado de un 7,6.

Marc Ribas investiga si hay foie en la ensalada | TV3

Rock and roll en un restaurante de cocina casera

El tercero restaurante era Cal Jou, de la música Inés Quintana y Eduard Serra en Conques. Ella nunca se había dedicado a la cocina, pero con la pandemia lo cambió todo: «Ganaremos porque tenemos uno de los restaurantes más bonitos y especiales de toda la comarca», decían en la presentación. En cuanto al espacio, han aplaudido las mesas y toda la reforma del restaurante: «¡Qué bonito! Y con decoración acogedora. Cargado, pero cargado bonito». Eso sí, les ha faltado más luz. ¿La cocina? Limpia y muy distribuida.

Antes de comer ha habido un momento un poco surrealista cuando una de las rivales ha empezado a cantar y Marc ha vuelto a intentar echar las moscas que lo enfadaban.

En cuanto a la comida en si, las croquetas han gustado, pero los canelones no porque estaban secos y les faltaba bechamel. Mientras unos han criticado la escudella, otras la han aplaudido: «Creo que es demasiado tiquismiquis teniendo en cuenta la experiencia que tiene él como cocinero», ha espetado una rival hacia Miguel Ángel. El precio no les ha gustado nada, ya que creen que era «muy caro» para lo que han comido.

La peor nota ha sido precisamente para el precio excesivo, que les deja un 5. La cocina es lo que más ha gustado y, por eso, obtienen un 7 en este apartado. En cuanto al resto, la media los sitúa en última posición con un 6,1.

Cuchillos y reproches en una confrontación muy tensa

En el apartado de la confrontación, los concursantes han tenido que justificar por qué habían puntuado de la manera en la que habían hecho. Los primeros no saber qué opinaban los otros han sido los propietarios de Lo Racó del Pont, que han agradecido el 10 que les han puesto al servicio. Los han puntuado bastante bien la comida, aunque aquí han tenido que oír las críticas de los rivales cuando les han dicho que creen que la comida no era de calidad: «No me gustó, lo siento».

Los telespectadores, enfadados con el resultado

A los telespectadores no les ha gustado que el chef con menos experiencia fuera quien más lecciones haya querido dar, pero tiene todo el derecho a opinar como los otros. Un programa intenso que ha acabado escogiendo como ganadores a Lo Racó del Pont después de que Marc Ribas reconociera que había habido algunas puntuaciones que le habían sorprendido. La gente cree que no se ha puntuado bien.

Desde casa esta decisión no se ha visto demasiado justa, ya que consideran que han votado para poder ganar y que el resultado no es el idóneo: «Nada de acuerdo con el resultado, está claro que han jugado para poder ganar», «Injusto totalmente«, «No es merecido», «Los ganadores (Racó del Pont) en realidad han perdido hoy muchos clientes pallaresos. El Siglo XX les da cien mil vueltas. El error del Siglo XX ha sido competir con forofos con estrategia», o «Totalmente el contrario del pensamiento de casa» han dicho algunos.

Gents d’acord amb el resultat, està clar que han jugat per poder guanyar. — Elareki (@elareki) August 9, 2023

injust..totalment — jose romero sanchez (@joseromerosan19) August 9, 2023

No es merescut vist des de casa! — UnderWave (@_underwave) August 9, 2023