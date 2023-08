La premsa anglesa parla de l’operació estètica de Letícia i mostra el canvi

Letícia genera milers i milers de comentaris faci el que faci. Haver-se casat amb l’hereu a la corona espanyola l’ha convertit en reina i aquest paper institucional comporta una anàlisi sense descans. Ella és un dels personatges amb més presència a la premsa rosa espanyola sense cap mena de dubte, però no només es parla d’ella a dins de l’Estat. La premsa estrangera també segueix els seus moviments i, sovint, critiquen els seus gestos o els problemes familiars amb els Borbons.

Les revistes angleses, sobretot, són les qui més present la tenen. Aquesta mateixa setmana, de fet, han publicat un article al Daily Mail en què fan un repàs al gran canvi físic que ha experimentat des que es comprometés amb Felip de Borbó. Han passat gairebé 20 anys des de la primera vegada en què Letícia aparegués davant dels mitjans com a futura princesa i no com a presentadora del telenotícies. Segons la premsa anglesa, la cara de Letícia és “canviant” i ara se la veu “molt diferent” gràcies, en part, a “una operació de nas” que va tenir lloc el 2008. De fet, van més enllà i deixen caure que “no és d’estranyar” que la seva figura de cera hagi hagut de ser canviada fins a tres vegades.

El Daily Mail parla dels canvis físics de Letícia

La premsa anglesa parla de la transformació física que ha experimentat Letícia

El digital anglès posa èmfasi en què el canvi físic que ha experimentat la reina espanyola és dels més exagerats que han vist: “A més a més d’un canvi de pentinat i de manera de vestir, la periodista convertida en membre de la reialesa va sotmetre’s a una rinoplàstia o operació de nas que fa que llueixi diferent”. La Casa Reial va confirmar que havia passat per quiròfan, però va intentar justificar que havia estat per un problema mèdic. La cara li ha canviat, però també el seu armari: “El seu armari de reportera estava ple de vestits de dues peces seriosos i bàsics. Ara té un estil més femení i colorit. Se l’ha vist amb texans i bruses amb volants o amb vestits fets a mida”.

Els ha fet gràcia esbrinar que la figura de Letícia en el museu de cera de Madrid ha estat canviada tres vegades en aquests anys, ja que consideren que és exagerat. Ara bé, en comparar les fotografies antigues de la monarca amb les actuals insisteixen en què no els sembla estrany que hagin hagut d’anar canviant el nino perquè el físic de la persona real també ha canviat moltíssim.

Letícia era molt diferent físicament | TVE

Felip i Letícia van anunciar el seu compromís amb aquesta fotografia oficial | Casa Reial

Letícia ha canviat molt en aquests anys | Europa Press

La premsa anglesa s’ha fet un fart de riure en analitzar com ha canviat la monarca, de qui fins i tot han analitzat els canvis de pentinat que ha experimentat. Si una cosa queda clar és que Letícia causa sensació també fora de les fronteres espanyoles.