Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó encara no han signat els papers del divorci i ja comença a ser estrany que les negociacions continuïn estancades un any i mig després. S’ha dit de tot al respecte, amb informacions contradictòries sobre la bona o mala relació que en teoria mantenen des que ell l’enganyés amb una altra dona. Ara el tema torna a estar d’actualitat perquè s’ha publicat una fotografia en què se’ls veu fent-se dos petons. Han coincidit al partit d’handbol del seu fill Pablo i, en aquest escenari, s’han saludat d’una manera molt més cordial del que la gent s’esperava després de tot el que ha passat entre ells.

La retrobada va ser respectuosa i no van dubtar en fer-se dos petons. Podrien haver-se ignorat o fer el típic -i incòmode- gest de cap. Però no, van ser simpàtics i van demostrar un relatiu bon rotllo, encara que també és cert que després van seure en fileres diferents de la grada. Mentre que la infanta espanyola seia amb l’altre fill a primera fila, Iñaki ocupava una cadira de la segona filera amb la filla i la nòvia del seu fill.

Què diuen els seus amics sobre aquest petó? Que demostra que la situació entre ells ha millorat una mica després d’uns mesos d’odi: “Van fer-se una salutació de cortesia, però encara hi ha una mica de tensió entre ells i és normal. El divorci no llega encara. Tot segueix com abans”.

EXCLUSIVA. Cristina e Iñaki Urdangarin, el inesperado beso de la paz: las imágenes de su cariñoso reencuentro con sus hijos (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/kOPxCN7qmt pic.twitter.com/3f4LfzIe4B — Revista ¡HOLA! (@hola) September 6, 2023

La relació entre Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin ha millorat

Des de Vanitatis es pregunten com estan les coses entre ells realment. Insisteixen en què no han signat el divorci perquè Iñaki Urdangarin manté unes exigències econòmiques que Cristina no està disposada a complir. El mal rotllo s’hauria accentuat en una discussió fortíssima en què ella l’hauria acusat de fer-li un mal “irreparable” a tota la família: “Cristina va arribar a dir-li al seu exmarit que fes el que volgués, que fins i tot podia escriure unes memòries de la seva vida i que no li importava perquè el mal que podia fer al seu pare, a Joan Carles de Borbó, ja li havia fet“.

La família d’Iñaki Urdangarin es va posicionar contra Cristina de Borbó i l’haurien començat a culpar de tot. Diuen que la situació s’hauria tornat insostenible i que tota la gent del seu voltant els demanaven que fessin un esforç per rebaixar una tensió “que no afavoria a ningú”. Ara, Cristina i Iñaki tindrien una relació una mica més fluida “i suavitzada” perquè creuen que és el millor per als seus fills.

Ara que tot està més calmat, sembla que aquest bon ambient familiar estaria ajudat a què el divorci estigui “més a prop”. El temps dirà si aquest canvi d’actitud és definitiu o si parlem d’una calma temporal.