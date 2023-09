La cantant María Jiménez ha mort aquesta matinada als 73 anys. L’exitosa artista de Sevilla, amb gairebé 50 anys de carrera, ha perdut la vida tal com informen els fills en un comunicat publicat per Europa Press.

En ell, no especifiquen la causa de la mort. Això sí, aplaudeixen el talent i dedicació que ha tingut la mare al llarg de la seva existència: “Va dedicar la seva vida als dos fills, a les seves passions, als seus amics, a la germana Isabel i a ser bandera de llibertat. Amb una profunda tristesa i dolor en els nostres cors, avui acomiadem a María Jiménez. Era una dona estimada i respectada pel seu compromís irrompible amb la família, amics i admiradors; un esperit indomable, una personalitat imparable, una dona forta i valent que va lluitar contra totes les adversitats més enllà de l’imaginable”.

María Jiménez marxa després d’haver protagonitzat moltes notícies, sobretot per la seva lluita pública contra la violència de gènere: “Va treballar incansablement per deixar un legat musical i una empremta contra la violència de gènere que va representar en una cançó que es va fer famosa. Sempre amb la humilitat per davant i la veritat sortint sense censura pels seus llavis”.

María Jiménez ha mort als 73 anys | Europa Press

Qui era María Jiménez?

L’artista ha estat cantant, ballarina i actriu i té més de 18 discos publicats. És per això que la família creu que ella ha estat “l’última gran diva“. Molt guardonada, l’any passat mateix va rebre la Medalla d’Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura. També compta amb la Medalla de Sevilla o el Premi Andalusia Excel·lent.

L’hem vist a pel·lícules i també a televisió, encara que se la coneix més en la faceta de cantant gràcies a èxits com Se acabó o La lista de la compra. L’últim disc l’havia publicat el 2020, el que demostra que ha estat treballant fins als últims anys de la seva vida.