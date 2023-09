Primeres paraules de les filles de María Teresa Campos després de la mort

Terelu Campos i Carmen Borrego han agraït a la premsa el seguiment i tots els homenatges que han fet des que es confirmés la pèrdua de la seva mare, la mort de María Teresa Campos. La icònica presentadora ens deixava a primera hora d’aquest dimarts després de dos dies ingressada a l’hospital amb insuficiència respiratòria i uns mesos malalta. Després de tot el dia al tanatori amb la seva gent més propera, les germanes han sortit a la porta per concedir les que suposen les seves primeres declaracions des que són òrfenes.

Molt emocionades, s’han posat a plorar en directe mentre dedicaven unes paraules molt maques a una dona que els hi ha donat tot i que les ha ajudat a aconseguir un lloc privilegiat dins de la premsa rosa: “Ella hauria volgut que us tractéssim amb l’estima i el respecte que sempre us ha tingut i volem donar-vos les gràcies a tots. Mai estarem tan agraïdes a l’estima i respecte amb el qual se l’està tractant. Vosaltres heu perdut una de les més grans professionals d’aquest país, però nosaltres hem perdut a la nostra mare“.

Deixen clar que els últims dies, en què María Teresa havia estat ingressada no han estat gens fàcils: “Aquest ha estat un camí molt difícil i molt llarg. Sabíem que el que li passava era d’interès públic, però es mereixia tenir la seva dignitat i la seva intimitat i, per això, sempre hem demanat que es preservés la seva imatge perquè veure’s malament li podia causar un dany moral innecessari”.

Es mostren contentes d’haver-se pogut acomiadar d’ella: “Ha marxat amb l’estima de les seves filles, els seus tres nets, els seus germans… envoltada de moltíssim amor. Hem intentat donar-li tot el que ella ens ha donat”. Qualifiquen aquest últim any com “una circumstància molt dolorosa”, però ara saben que descansarà a Màlaga.

També han reconegut estar emocionades en veure les innumerables mostres d’estima que haurien rebut de gent anònima que s’estimava a la seva mare: “És molt emocionant veure persones que no coneixien a la meva mare i que, igualment, han plorat amb nosaltres. Si algú ha respectat a la seva audiència ha estat la meva mare”.

Carmen Borrego, emocionada en una connexió en directe amb l’homenatge de TVE a María Teresa Campos

Ja posteriorment, Carmen Borrego entrava en directe en el programa d’homenatge que ha fet TVE en l’honor de la seva mare. Aquí, reconeixia que havia hagut de treure’s l’auricular perquè encara li és “molt aviat” per poder sentir la veu de la mare en imatges de recurs: “Ha estat un dia i un any molt llarg… Ella ja descansa, es mereixia descansar. Serà molt dur viure sense ella“.

Durant tot el dia, el tanatori s’omplia de periodistes reconeguts, polítics i també personatges del cor amb qui María Teresa havia fet amistat. A les nou del vespre, el pare Àngel va oferir una missa en el seu honor que hauria posat fi a un dia molt dur per a tota la família.

Avui mateix, les cendres de la presentadora seran traslladades fins a Màlaga “en la més estricta intimitat”. La presentadora hauria decidit voler ser enterrada amb la seva mare, qui casualment perdia la vida també un 5 de setembre com ella però de fa 17 anys. Devota de la seva ciutat, l’alcalde ha volgut homenatjar-la i ha promès que li dedicaran un carrer.