Gerard Piqué i Clara Chía sorprenen amb petons i carícies en públic

Gerard Piqué i Clara Chía s’han deixat veure públicament amb una actitud molt tendra, un romanticisme que ha sorprès perquè ha estat bastant exagerat. L’exfutbolista del Barça i la seva nova parella han acudit aquest diumenge al Gran Premi de Moto GP a Montmeló.

Veure’ls entre els assistents ha cridat l’atenció dels fotògrafs, com ho ha fet encara més que es fessin petons i carícies sense parar i sense importar-los que els gravessin. Twitter s’ha omplert de fotografies d’aquests petons al nas, de fet.

#EFEfotos | ❤️ El exfutbolista Gerard Piqué y Clara Chía, este domingo durante el Gran Premio Monster Energy de Catalunya en el circuito de Montmeló. #CatalanGP pic.twitter.com/p9279EHw3a — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 3, 2023

L’estiu de Gerard Piqué i Clara Chía, a Croàcia i amb la família

Ara que s’acaben de comprar una casa gegant en una urbanització als afores de Barcelona, la parella consolida la seva relació amb tranquil·litat i molt d’amor. Un any després de fer-se oficial que estan junts, han deixat de banda els problemes amb Shakira i han demostrat que estan feliços i que no els importa res. Aquest estiu han passat uns dies a Croàcia amb la família Piqué, un altre gest que demostra que la noia està més que integrada i que compten amb ella per a les vacances.

La parella protagonitza una portada en banyador | Lecturas

La premsa rosa no fa més que perseguir Clara Chía, qui s’ha convertit en un dels personatges que més interès genera. Tothom vol saber més coses sobra la noia que ha captivat a Gerard Piqué després -o abans, de fet- de la separació amb Shakira. Aquest interès mediàtic ha fet que algunes marques de roba també s’interessin per ella, ja que són conscients que podria fer parlar tenir-la precisament a ella com a imatge.

El programa de Telecinco Socialité ha pogut saber que li han arribat “diverses ofertes” i que, en cas d’acceptar-les, podria convertir-se en una influencer i model molt ben pagada. De moment, ella opta per un hermetisme que només trenca quan fan sortides amb Gerard Piqué com aquesta última a les motos.