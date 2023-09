Mor María Teresa Campos als 82 anys després d’uns mesos malalta

María Teresa Campos ha mort als 82 anys, una notícia trista i esperada que arriba poc després del seu darrer ingrés hospitalari. La mítica presentadora patia una insuficiència cardiorespiratòria aguda i, després d’uns dies delicada de salut, les filles decidien demanar ajuda mèdica.

Aquestes últimes hores han estat crucials, tenint en compte la gravetat de la seva situació que havia empitjorat molt en els darrers mesos. Ha estat ingressada diverses vegades i les seves filles, Terelu Campos i Carmen Borrego, havien reconegut que María Teresa patia un deteriorament cognitiu important. Finalment, els metges no han pogut fer res per salvar la seva vida i s’acaba d’emetre un comunicat que confirma la tràgica pèrdua.

La primera nit a l’hospital l’havia passat “tranquil·la”, però en tot moment havien insistit en què el pronòstic era greu i que havia empitjorat. Veure que els seus familiars i amics més pròxims corrien a visitar-la feia intuir que podrien haver sabut que li quedaven poques hores de vida, així que haurien volgut acomiadar-se abans del seu final.

L’estat de salut de María Teresa Campos havia empitjorat molt en els últims mesos

Nascuda el 1941 i criada a Màlaga, molts la consideren com una de les presentadores de televisió més icòniques. Ha fet història a TVE, Antena 3 i a Telecinco. El projecte que més la va fer triomfar va ser Día a día, un magazín que seria el primer de molts altres. L’última vegada que se l’havia vist treballar va ser el 2021, quan va tornar a l’actualitat temporalment per a un programa que no va tenir gens d’èxit i va ser cancel·lat poc després de la seva estrena. Darrerament, es deia que María Teresa havia estat molt disgustada en comprovar que cap cadena no volia tornar a donar-li feina.

María Teresa Campos mor als 82 anys | Europa Press

La veritat és que la seva salut havia empitjorat molt en els últims mesos i que les filles s’havien hagut d’alternar per estar al seu costat, ja que havia deixat de poder estar sola. Quan va començar a empitjorar hauria estat el maig del 2017, quan va patir un ictus que va afectar la seva visió. A partir d’aquí, hauria començat a tenir problemes derivats de l’edat i un deteriorament que va anar-se accentuant a poc a poc.

La seva pèrdua deixa orfe la televisió d’actualitat i la premsa del cor. El seu comiat serà multitudinari i seran diversos els programes i les revistes que voldran homenatjar una periodista que ha marcat un camí i que ha triomfat en majúscules.