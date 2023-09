María Teresa Campos ha estat ingressada d’urgència a l’hospital i el seu estat és “molt greu“, una informació que ha sacsejat la premsa del cor. S’ha parlat molt del seu estat de salut delicat en aquests últims mesos, en els quals les filles han insistit en què el seu deteriorament cognitiu era “important”. Ara preocupa encara més, tenint en compte que molts dels seus familiars i amics pròxims han volgut apropar-se al centre de salut en el que sembla que s’ha convertit en un acomiadament. Des del programa de Telecinco, Fiesta, han deixat clar que els diuen que l’estat de la presentadora és “molt greu“.

L’hospital en què es troba ingressada ha emès un comunicat i reconeixen que la icònica presentadora de Telecinco no es troba bé. En aquest escrit, a més a més, revelen quin ha estat el motiu del seu ingrés: “La pacient María Teresa Campos ha estat ingressada avui, dia 3 de setembre del 2023, pel Servei de Medicina Interna a l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz a causa d’un quadre d’insuficiència respiratòria aguda. El seu pronòstic actual és reservat, dins de la gravetat. Aquest comunicat s’emet a petició de Terelu Campos i Carmen Borrego, filles de la pacient, a les qui se li fa entrega”.

Comunicat sobre l’estat de María Teresa Campos | Telecinco

Terelu Campos i Carmen Borrego, a l’hospital amb María Teresa durant aquest ingrés

No són bones notícies que hagi patit una insuficiència respiratòria tan greu i tampoc que diguin clarament que es troba greu. Els fans de la periodista comencen a estar nerviosos. Es tem que el seu desenllaç pogués ser imminent i tota la premsa estarà pendent de la seva evolució. Diumenge a última hora es veia Terelu Campos abandonar l’hospital amb mala cara, després d’haver-se trobat amb la filla, familiars llunyans i exmarits que han volgut acompanyar-la en aquests moments tan durs.

L’altra filla, Carmen Borrego, ha parlat amb els periodistes congregats a les portes de l’hospital per desmentir que la mare estigués sedada. No ha donat més informació, simplement ha dit que està molt atabalada i que les pròximes hores “són claus” per a la seva mare.

Terelu Campos visita la mare a l’hospital | Europa Press

L’empitjorament de la salut de María Teresa i el consegüent ingrés han sortit a la llum només un parell de dies després que es confirmés que Telecinco havia cancel·lat el programa en homenatge que volien fer a la seva carrera, una decisió que potser canvien tenint en compte els fets.