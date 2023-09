Joc de cartes tornarà a TV3 a l’octubre, tot just quan acabi La puntual de l’Àngel Llàcer que s’emetrà els dimecres. Aquesta setmana ha posat fi l’emissió de la versió estiuenca i Marc Ribas està entusiasmat amb l’arribada dels següents capítols. En unes declaracions en exclusiva per a El Món, deixa clar que aquesta tardor veurem una temporada “molt potent” amb “molta guerra, molta cuina i emocions de tota mena a flor de pell”.

En aquesta ocasió, oferiran 13 capítols “molt xulos i divertits de veure” que presentaran una novetat important. Per primera vegada en la història del concurs culinari, oferiran als concursants la possibilitat de canviar una de les notes que havien posat. El presentador ens explica les normes: “Durant la confrontació final, els participants tindran dret a canviar només una de totes les notes que han posat. Només es podrà modificar una nota d’un dels restaurants rivals, res més”.

I això per què ho fan? “Si a algú li ha sabut greu haver posat una nota en concret, doncs aquesta serà una opció de redimir-se. Moltes vegades quan es voten no es coneixen prou i, a mesura que van passant els dies, poden acabar penedint-se d’haver posat aquella nota. Si tu vols suspendre a algú, amb un 4 n’hi ha prou i potser no cal un 0 o un 1 si veus que després t’ha caigut millor. L’objectiu és que tinguin aquesta segona oportunitat de canviar alguna puntuació quan ja hagin vist tot el que oferien els altres restaurants”.

Marc Ribas, en la presentació de la nova temporada de TV3 | Mireia Comas

Marc Ribas assegura que per als restaurants és “molt beneficiós” participar a Joc de cartes

Marc Ribas destaca el programa en què viatjaran fins a Andorra com un dels millors d’aquesta setena temporada. A més a més, revela que tornaran a competir amb xefs valencians per veure quin és el millor arròs. Tot això, en tretze capítols nous que han gravat fa res. Confia que agradin aquests nous enfrontaments entre restaurants i, insisteix, que participar-hi és beneficiós per a ells al contrari del que molta gent creu.

I és que sempre apareix algun comentari crític a la xarxa quan tanca un dels restaurants que hi han sortit: “Normalment, quan la gent surt a Joc de cartes és perquè acaben d’obrir el restaurant i volen fer-se publicitat o perquè no els estan anant bé les coses i volen veure si això els fa venir gent. Participar en aquest programa el que fa és omplir restaurants, encara que de vegades aquests restaurants no aguanten i quan els emetem ja han acabat tancant. En d’altres, els ajuda a reflexionar i adonar-se que han de tancar per tornar a obrir més endavant amb tot arreglat”.

En Marc Ribas es va esborrar el perfil de Twitter fa temps, ja que considera que no li aporta res llegir certes coses. El que sí que fa és parlar amb els seguidors del programa a través d’Instagram en uns vídeos en directe que ha convertit en tradició. Des que va començar l’emissió de la versió de Joc de cartes estiu, que el presentador ha anat responent les preguntes de l’audiència en directe quan acabava el programa. Ell mateix ens confessa per què va prendre aquesta decisió de ser més transparent: “Rebo moltíssim feedback. Costa molt seguir tot el que em diuen, però m’agrada obrir aquesta finestra perquè em vaig adonar que quedaven moltes preguntes per respondre quan acabava cada programa i tenia ganes de poder-ho fer perquè ho trobava necessari”.

El presentador respon els dubtes dels teleespectadors en uns directes d’Instagram

Diu que li pregunten de tot, des de dubtes més generals com els requisits per poder participar en aquest concurs o d’altres més concretes sobre l’emissió en concret d’aquella setmana: “Tothom vol saber per què hem escollit un restaurant en concret, per què n’hem seleccionat un de tan diferent dels altres… Amb aquests vídeos vull explicar com produïm aquest programa i com el fem, de la mateixa manera que sempre aprofito per insistir en la dificultat que hi ha darrere de la creació d’un concurs com aquest. Sembla que és fàcil, però no ho és! Hi ha qui es pensa que els restaurants ens paguen per sortir o que hi ha una llarga cua de restaurants que volen participar-hi”.

Un exemple d’aquests directes que van acabar sent útils per a l’audiència va tenir lloc després d’un capítol molt criticat, en el qual no va emetre’s el moment en què els concursants degustaven les postres del primer restaurant. En acabar aquell programa, el Marc Ribas va justificar la decisió del programa i ara torna a explicar-nos què va passar: “Em van escriure molt arran d’allò. L’única cosa que va passar en aquell moment va ser que teníem moltíssim material gravat d’un restaurant i, d’un altre, no n’hi havia tant. Aquest moment de les postres no era rellevant i vam decidir eliminar-lo. Pot ser que això torni a passar un altre dia perquè els programes han de fer 70 minuts i nosaltres gravem més de quaranta hores… D’aquí hem de trobar els millors i, de vegades, entre aquests no s’inclourà la part de les postres”.

Marc Ribas promociona la nova temporada de Joc de cartes | Mireia Comas

El ritme de producció d’aquest programa és vertiginós: “Per nosaltres que hi hagi un Joc de cartes a la tardor i un altre a l’estiu ho fa tot molt més fàcil de gestionar en l’àmbit de producció per poder fer tants programes. Gravem moltíssim! En només quatre mesos gravem 20 programes i, per posar un exemple, d’El Foraster en fan la meitat i, segurament, amb una mica més temps. Nosaltres anem molt a saco i aquest és un programa que demana molt de mi. Físicament és esgotador… Si només gravéssim quatre capítols, doncs l’emissió seria més llarga o més cara o encara més cansada”.

Ja fa tres anys que el cuiner va decidir abandonar la faceta de presentador del Cuines i ara ens explica per què: “Abans compaginava aquesta feina amb la de Joc de cartes i el meu restaurant, però acabava fent jornades de 80 hores setmanals en aquests quatre mesos i això feia que no tingués temps d’estar amb la família, menys amb els amics i encara menys podia tenir temps per a mi. D’aquesta manera, ara el que puc fer és garantir una mica de temps per a mi i fer unes jornades normals de 60 o 65 hores”.