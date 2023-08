TV3 reformula i fragmenta la franja de la tarda en la nova temporada

TV3 ha presentat aquest migdia totes les novetats de la seva graella. Enceten una temporada plena de reptes, programes nous i canvis d’horaris. L’aposta més ambiciosa serà a la tarda, una graella que reformularan per tal de millorar les audiències i mantenir el lideratge. A partir de dilluns 4 de setembre, després de TN Migdia arribarà una graella més fragmentada. Es manté el Cuines i el Com si fos ahir, sèrie líder que s’emetrà abans de la continuïtat d’El paradís de les senyores. Durant l’estiu ha funcionat, així que confien que arrossegui l’audiència. Tot just després, aposten una altra vegada per l’actualitat amb un Planta Baixa sense gaires novetats més enllà del canvi de plató que ara passarà a tenir grans finestres.

L’Atrapa’m si pots passarà a tenir una emissió de dilluns a divendres tot just després i el Llucià Ferrer s’ha mostrat encantat en poder afirmar que el cap de setmana també hi haurà programa, quan emetin els millors moments en dos especials. Quan acabi el concurs de les preguntes, arriba el torn de l’Està Passant que renova amb uns continguts que diu el Toni Soler que s’adaptaran “a allò que faci Carles Puigdemont”.

El retorn d’Albert Om, una de les apostes de les nits de TV3

Albert Om ha estat rebut amb tots els honors en aquesta reincorporació a TV3. En el seu cas, estarà al capdavant d’un programa nou anomenat Una altra història. La gent li envia objectes i ell explica la història que s’hi amaga darrere: “Hem fet vuit programes a vuit ciutats diferents de Catalunya, amb tresors que amaguen a casa amb misteris i històries darrere”.

L’objecte que més li ha impactat ha estat un tros de filferro i una pedra de Mauthausen. El que més li agrada, però, és un poble del Pallars Jussà en què va posar un mirall i, per darrere, va col·locar una foto de Francisco Franco de cara a la paret i aquesta imatge ha estat allà durant més de 80 anys: “Aquest és un objecte dels anys 40 que em va meravellar. Tornar a TV3 per mi significa una alegria perquè crec que ho faig en un molt bon moment de la televisió i per mi”.

Les cares conegudes de TV3 i Catalunya Ràdio presenten nova temporada | Mireia Comas

Confirmada la cancel·lació del Zona Franca

Una de les preguntes principals era si tornaria el Zona Franca de la Danae Boronat o no. Després de la polèmica amb el Joel Díaz i les baixes audiències, finalment la cadena ha optat per suprimir aquest late night. Des de la direcció han justificat la decisió tot assegurant que la prenen “per motius pressupostaris“, encara que han assegurat que deixen la porta oberta a recuperar aquest o un format similar a partir del gener. De moment, en el seu lloc oferiran el +324 del Xavi Grasset. També mantenen els icònics APM?, Polònia i el 30 minuts.

Ara mateix estan centrats en l’estrena de la plataforma digital nova, 3Cat, i molts dels diners van cap aquí. Encara no hi ha data d’estrena concreta, però la seva gran aposta serà el nou programa d’Andreu Buenafuente. Aquest és un dels grans fitxatges, d’igual manera que han volgut aplaudir poder haver fitxat una cara tan coneguda entre els joves com és Laura Escanes per a La travessa. A ella, però, se la podrà veure a TV3. Una altra cara nova és Anna Simón, que estrenarà El tros ben aviat.

Carles Porta està treballant de cara al Crims de l’any vinent i, a més a més, avancen que està treballant en altres projectes relacionats amb el true crime. Un dels presentadors més contents ha estat el Llucià Ferrer, beneficiat en aquesta nova TV3 de tardor perquè el seu Atrapa’m si pots s’emetrà de dilluns a diumenge. Pel que fa a les novetats, ha destacat que hagin passat a gravar els programes a Sant Just: “Abans es rodava fora entre València i Saragossa, però hem fet un gran esforç i ara graven aquí i això farà més fàcil que vingui més quota femenina i amb més especials de nens”.

Novetats en Joc de cartes i La puntual, la nova temporada d’El llop

Marc Ribas tornarà a estar al capdavant de Joc de cartes, que inicia la setena temporada quan acabin les emissions de La puntual el pròxim octubre: “Normalment la gent és molt neta, però hi ha molt porc i això es demostra en la poca neteja de les cuines del nostre programa. En aquesta temporada marxarem cap a terres valencianes a veure qui fa millor arròs, anirem a Andorra i després hi haurà alguns canvis en la part final de la puntuació. Se’ls hi dona l’opció de redimir-se i canviar una nota per primera vegada durant la confrontació final”.

El dimecres, a partir de la setmana vinent, deixaran de ser per a ell. Àngel Llàcer estrena La puntual, la segona temporada d’El llop. En aquesta ocasió, el programa que mostra el procés de creació teatral estarà basat en el clàssic L’auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol: “Em va sorprendre molt que acceptessin un projecte de teatre a prime time i ha funcionat molt bé, per això hi ha segona temporada. Aquest programa perquè hi ha una divulgació cultural, apropar els clàssics a la gent d’una manera lúdica a la gent sempre m’ha agradat, fer cultura de fàcil consum”.

“Aquest any ens allarguem una mica més en la selecció de la companyia, treballarem més amb ells per tal que la gent segueixi més el procés de selecció. El repte és que aquesta és la segona temporada i això és dificilíssim. Em sap greu pels primers, però aquesta segona temporada és encara millor perquè ens hi hem esforçat molt. Nosaltres som la part cultural d’aquesta televisió”, ha explicat Llàcer.

Una imatge de la presentació de la nova temporada | Mireia Comas

Quim Masferrer i Helena García Melero aplaudeixen la continuïtat dels seus programes

Per una altra banda, també han parlat de clàssics de TV3 com El Foraster, que arriba a la novena temporada. El Quim Masferrer està molt content: “Qui ens ho havia de dir! Aquesta tardor s’emetran programes de llarga durada que són possibles gràcies a la gent. És un orgull, un honor i també una responsabilitat poder donar l’essència del programa i, alhora, renovar-nos. Històries que et fan riure, que et fan plorar, que et sorprenen… Els has de dir gràcies i aplaudir que hi hagi bona gent”.

Pel que fa als matins, una de les grans incògnites és si Helena García Melero aconseguirà més audiència al Tot es mou ara que Telecinco deixarà de tenir l’Ana Rosa Quintana al capdavant del magazín: “Marxa l’Ana Rosa, però hi ha altres professionals a la competència molt bons. Volem seguir sent competitius, obrirem el programa al territori, molts successos a partir de les 11 h i consum. Hem fitxat el millor xocolater del món per a la secció de gastronomia. No hi ha moltes novetats perquè el programa va funcionar molt bé”.

El director de TV3, Sígfrid Gras, creu que la reformulació de temporada -i, sobretot, de la tarda-, els ajudarà a mantenir-se líders: “És un canvi que necessitàvem”. Com a una altra de les grans apostes, han destacat voler ampliar la ficció pròpia en català amb més Sense ficció, més documentals i sèries noves en català com Això no és Suècia de l’Aina Clotet i La mirada de la Fiona.