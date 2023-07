Danae Boronat encara no sap què passarà amb el ‘Zona Franca’ de TV3

Danae Boronat continua sense saber què passarà amb el Zona Franca de TV3. Així ho ha reconegut, visiblement enfadada, en una intervenció a La tarda d’estiu de Catalunya Ràdio. La presentadora troba que no és normal que encara no li hagin comunicat què haurà de fer la temporada vinent, tenint en compte que hi ha un equip molt gran darrere que està pendent de saber si tindrà feina o no.

Abans de marxar de viatge al Japó, ha recordat el comiat del programa: “Tenia unes ganes de plorar… No sé si allò era un comiat o no, però em feia molta pena i també és veritat que soc una ploranera. Tot va ser molt de cop i crec que era el repte més difícil de la meva vida, crec amb escreix que el vam superar juntament amb l’equip. Ho dic perquè ho penso de veritat. Només vaig tenir tres dies de preparació i, en un d’ells, va ser precisament a la Juliana Canet a qui vaig entrevistar en el pilot. Em van dir que em van veure molt a gust”.

Hi haurà Zona Franca al setembre? “A mi m’agradaria continuar fer-ho i em consta que estan contents amb la feina que vam fer, però depèn de tantes coses… És una mica fort que encara no em diguin res, és bastant fort. Ja no per mi, sinó per a tota la gent que està darrere. Si no faig això, doncs en faré una altra o tornaré als esports, però pateixo per la gent que fa el programa perquè no poden estar esperant a mitjan estiu a veure què passa. Tot està enlaire i això em posa una mica nerviosa, estaria bé saber-ho”.

La presentadora no sap què passarà amb el Zona Franca | TV3

Danae Boronat explica com va saber que substituiria el Joel Díaz al Zona Franca

La Danae recorda estar prenent un cafè quan van trucar-la per fer les proves de presentadora: “Jo creia que em dirien que no, però vaig voler anar-hi per no dir-me a mi mateixa que no. No sabia si ho podia fer perquè no ho havia fet mai, però… No tenia ni idea de qui estava competint contra mi en aquestes proves, no estava pendent”. Això sí, en aquell moment s’hauria adonat que la gent és “molt falsa”: “Us confirmo que la gent és molt hipòcrita. He anat veient coses i tuits que no entenia, no entenia per què certa gent em criticava i després m’han dit que aquesta persona volia presentar al Zona Franca. Ah, així que em critiques perquè no t’han agafat a tu? Què és això de dir que tu no ho faries mai? Però si estaves desitjant que et sonés el telèfon, au va”.

“El Joel va ser fantàstic des del moment zero. Vaig voler dir-li jo mateixa que m’havien escollit per presentar el Zona Franca quan ell va marxar, no volia que se n’assabentés per ningú altre. Em va dir que creia que ho faria genial i, després, va fer un tuit en què també ho deia quan no tenia cap necessitat de fer-ho. Vaig flipar. I en els programes en què fèiem bona audiència m’escrivia per felicitar-me! És un 10″, ha explicat.

Alguns van acusar la productora d’escollir-la només pel fet de ser una dona, però no ha sabut què dir davant d’això: “M’imagino que per evitar comparacions no pots agafar un perfil similar al que hi havia abans, però al final també et comparen encara que ni jo no tingui res a veure amb el Joel o que l’enfocament també sigui diferent”. El que ha volgut deixar clar és que s’ho ha passat “molt bé” en aquest programa i sap que és una gran sort. Caldrà esperar encara una mica més per saber quin és el futur de la Danae i del Zona Franca.