Danae Boronat todavía no sabe qué pasará con el ‘Zona Franca’ de TV3

Danae Boronat continúa sin saber qué pasará con el Zona Franca de TV3. Así lo ha reconocido, visiblemente enfadada, en una intervención a La tarda d’estiu de Catalunya Ràdio . La presentadora encuentra que no es normal que todavía no le hayan comunicado qué tendrá que hacer la próxima temporada, teniendo en cuenta que hay un equipo muy grande detrás que está pendiente de saber si tendrá trabajo o no.

Antes de marchar de viaje en el Japón, ha recordado la despedida del programa: «Tenía unas ganas de llorar… No sé si aquello era una despedida o no, pero me daba mucha pena y también es verdad que soy una llorona. Todo fue muy de golpe y creo que era el reto más difícil de mi vida, creo con creces que lo superamos junto con el equipo. Lo digo porque lo pienso de verdad. Solo tuve tres días de preparación y, en uno de ellos, fue precisamente a Juliana Canet a quién entrevisté en el piloto. Me dijeron que me vieron muy a gusto».

¿Habrá Zona Franca en septiembre? «A mí me gustaría continuar hacerlo y me consta que están contentos con el trabajo que hicimos, pero depende de tantas cosas… Es un poco fuerte que todavía no hayan dicho nada, es bastante fuerte. Ya no por mí, sino por toda la gente que está detrás. Si no hago esto, pues haré otra cosa o volveré a los deportes, pero sufro por la gente que hace el programa porque no pueden estar esperando a mediados de verano a ver qué pasa. Todo está abierto y esto me pone un poco nerviosa, estaría bien saberlo».

La presentadora no sabe qué pasará con el Zona Franca | TV3

Danae Boronat explica cómo supo que sustituiría a Joel Díaz en el Zona Franca

Danae recuerda estar tomando un café cuando la llamaron para hacer las pruebas de presentadora: «Yo creía que me dirían que no, pero quise ir por no decirme a mí misma que no. No sabía si lo podía hacer porque no lo había hecho nunca, pero… No tenía ni idea de quién estaba compitiendo contra mí en estas pruebas, no estaba pendiente». Eso sí, en aquel momento se habría dado cuenta de que la gente es «muy falsa»: «Os confirmo que la gente es muy hipócrita. He ido viendo cosas y tuits que no entendía, no entendía por qué cierta gente me criticaba y después me han dicho que esas personas críticas querían presentar el Zona Franca . Ah, ¿así que me criticas porque no te han cogido a ti? ¿Qué es esto de decir que tú no lo harías nunca? Pero si estabas deseando que te sonara el teléfono, venga».

«Joel fue fantástico desde el momento cero. Quise decirle yo misma que me habían escogido para presentar el Zona Franca cuando él se fue, no quería que se enterara por nadie otro. Me dijo que creía que lo haría genial y, después, hizo un tuit en el que también lo decía cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Flipé. ¡Y en los programas en los que hacíamos buena audiencia me escribía para felicitarme! Es un 10″, ha explicado.