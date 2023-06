Andreu Buenafuente torna a TV3 amb un programa del qual, a poc a poc, van coneixent-se més detalls. La cadena acaba d’emetre el primer vídeo promocional de l’espai, que s’anomenarà Vosaltres mateixos, i que arribarà a la cadena la pròxima tardor. No han dubtat en qualificar aquesta proposta com “un dels continguts estrella” de la nova plataforma digital de la CCMA, el que demostra que tenen moltes esperances en què haver recuperat l’humorista suposi un efecte crida.

Ell mateix es dirigeix als teleespectadors i demana la seva col·laboració per tal de poder fer el càsting: “Una coseta. És que porto 30 anys de carrera, he fet milers de programes, he parlat amb un munt de gent coneguda… però m’he adonat que no havia parlat amb tu i això és el que vull fer. Vull que ens trobem i que parlem“. I afegeix quines característiques has de complir si vols sortir en el programa: “Si tens una història personal, una vivència, alguna cosa que et fa diferent, una habilitat o el que sigui; posa’t en contacte amb nosaltres. Farem un programa plegats vosaltres i jo mateix. Del que es tracta és de passar-nos-ho bé, riure i de celebrar que hem arribat fins aquí”.

Andreu Buenafuente estrenarà el primer contingut original de la nova plataforma digital, una proposta d’entreteniment i humor en què les històries de persones no conegudes en seran “el gran atractiu”. Expliquen que l’espai serà un programa de conversa i humor setmanal en el qual el presentador s’interessarà per conèixer històries divertides dels espectadors que escullin en aquesta tria. Ho venen bé: “El programa serà un lloc de trobada entre l’Andreu i l’audiència, i l’ocasió ideal perquè tothom pugui ser el convidat estrella per una nit”.

Andreu Buenafuente explica com serà el nou programa a TV3

Andreu Buenafuente, encantat de poder tornar a TV3 i parlar amb els teleespectadors

“Un programa fet per la gent i amb la gent”, el defineix el protagonista. Considera que aquest serà “un exercici de complicitat amb aquestes persones” que l’han vist créixer i amb els quals han passat “crisis, pandèmies i conflictes diversos”: “Encara tenim sentit de l’humor, ganes de riure i això… s’ha de celebrar”.

Andreu Buenafuente diu que tenia ganes de poder parlar amb la gent i, per això, ha creat aquest espai amb la seva productora: “Tinc ganes d’escoltar-los, de riure i de fer un programa de televisió només amb ells. També tinc ganes de treure encara més suc a la improvisació de la qual m’he tornat un addicte. La improvisació jugada amb complicitat, respecte i conya”, afegeix a TV3.