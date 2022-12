Andreu Buenafuente: “És un moment molt bo per tornar a TV3”

Andreu Buenafuente tornarà a TV3 el dia de Sant Esteve amb un monòleg en català molt esperat pels seus fans. Fa anys que li reclamen veure’l a la televisió pública, la que no trepitja des de fa bastant de temps si deixem al marge la participació al Quanta guerra! de l’Eloi Vila. Precisament per això, aquesta petita col·laboració el té molt emocionat tal com ha confessat avui en una entrevista a El món a RAC 1. Aquesta podria ser la porta al seu retorn definitiu amb un programa propi que faria embogir els teleespectadors més fidels a l’humorista, que de moment s’hauran de conformar amb un xou que han anomenat Curraràs.

Aquesta nit serà un dels protagonistes de la cerimònia d’entrega dels Premis Ondas, en el que recollirà el guardó a millor presentador per Latemotiv. Per tal de celebrar-ho, ha xerrat amb Jordi Basté en una entrevista en la que ha parlat del seu futur a TV3: “Torno a casa per Nadal. Vaig proposar a la cadena fer un monòleg durant les festes, el que vaig fer fa molts anys. Crec que és un bon moment per fer un resum de l’època. Estic emocionat i una mica cagat. Alhora, estic encantat amb l’Ondas perquè és un premi a tot l’equip. Crec que vam deixar el programa en un bon moment de forma”.

Reconeix que a Catalunya sempre s’ha sentit “molt estimat”: “Aquí hi ha una relació molt bona amb la gent, em donen molt de suport. Curraràs és una cerimònia maca per tornar a fer televisió en català sense cap mena de censura i per explicar el que passa, que déu-n’hi-do”. I li agrada viure a Madrid? “Vaig viure tota l’època més convulsa de Catalunya a Madrid, el que va fer que aprengués a agafar perspectiva i a explicar les coses en clau espanyola amb un origen català i sentit comú”.

En un futur, li agradaria tornar a tenir un programa propi a TV3? “El cor em diu que és un moment molt bo per fer alguna cosa a TV3 si ells volen. Crec que sí que volen perquè hi ha hagut un impuls, un canvi de direcció molt interessant. Ara sembla que estem una mica més calmats després de tants anys i totes les coses que han passat. A mi m’agradaria fer moltes coses, però sobretot m’agradaria innovar una mica més”.

I d’aquí, a deixar caure que té una idea per a un programa en la temporada 2023: “Tinc al cap un projecte encara molt embrionari per a l’any vinent, per fer un toc més. Vull fer coses que siguin adients per a una televisió que torni a agafar aquell camí d’innovar i fer televisió a la catalana perquè érem l’enveja d’Espanya els anys 90“.

De moment no té cap projecte televisiu entre mans, més enllà d’aquesta idea de cara a l’any vinent. Això no vol dir que descansi, per això, ja que ha explicat que està participant en la sèrie de Berto Romero a Movistar+: “Faig d’actor principal i estic acollonit perquè em fa respecte interpretar un paper de ficció”. Una entrevista que farà il·lusió als fans, que el veuen una mica més a prop de TV3.