Andreu Buenafuente torna a TV3 amb un monòleg el dia de Sant Esteve

Andreu Buenafuente tornarà a TV3 per Nadal. L’exitós presentador de Reus serà l’encarregat de posar el toc d’humor al dia de Sant Esteve, en el que ajudarà a digerir els canelons amb una bona dosi de sàtira política.

La cadena acaba d’anunciar com s’anomenarà aquest programa especial, el que suposarà el retorn de Buenafuente als monòlegs en català i a TV3. L’escenari serà Lleida per aprofitar la localització d’Alcarràs, la pel·lícula de Carla Simón que tantes bones notícies ha aportat al cinema català enguany.

Des d’allà veurem com el presentador aprofita els esdeveniments més importants i curiosos que han marcat l’actualitat informativa dels últims 12 mesos per crear un monòleg en el que intentarà donar-li la volta a tot. Buscarà el punt divertit a notícies que han generat molt d’interès i de les que s’han parlat molt.

TV3 promociona el retorn d’Andreu Buenafuente | Instagram

Andreu Buenafuente farà riure els teleespectadors de TV3 el 26 de desembre

En l’anunci promocional, destaquen que el 2022 ha estat un any “tranquil·let” amb una clara ironia. Volen combinar “el costumisme, l’humor autobiogràfic i la sàtira política” per mostrar un retrat sociològic d’un any que estarà a punt d’acabar-se.

El monòleg tindrà una hora de duració i s’emetrà, com dèiem, el pròxim 26 de desembre. Encara no han confirmat l’hora, simplement han volgut anunciar la data i anar avisant que serà un programa divertit que farà reflexionar i en el que es recordaran alguns dels moments més èpics de l’any.

Fa molt de temps que Andreu Buenafuente no delecta els fans amb un projecte així, una producció feta en col·laboració entre el Terrat i TV3 que tindrà com a nom Curraràs en una picada d’ullet a la pel·lícula de Carla Simón que esmentàvem abans. Un anunci que farà molta il·lusió perquè suposa el retorn d’un dels personatges més estimats de la casa, el qui fa molt de temps que no participa en cap emissió de la cadena.