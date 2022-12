Així serà ‘Cites Barcelona’, la nova versió de l’exitosa sèrie de TV3

Cites torna a TV3 vuit anys després del seu gran èxit. La cadena ha decidit recuperar un dels formats de més audiència i l’ha renovat en una continuació molt i molt esperada pels fans. En aquesta nova versió, passa a anomenar-se Cites Barcelona i tindrà sis capítols nous. Els dos actors més famosos són en Carlos Cuevas i la Clara Lago, que se sumen a aquest projecte per sorpresa. A més a més, també s’hi podran veure personatges d’episodis anteriors com l’Eva Santolaira, la Laia Costa o la Nausicaa Bonnín.

En un comunicat emès per TV3, expliquen que aquest dilluns s’ha celebrat l’últim dia de rodatge de la sèrie a l’hotel W de Barcelona. Aquest serà un dels escenaris de la nova temporada, que passarà íntegrament a la capital catalana. També en aquest nou format, cada capítol estarà dividit en dues cites autoconclusives que aniran en paral·lel.

Carlos Cuevas, al rodatge de Cites Barcelona | TV3

Cites Barcelona adaptarà l’exitosa sèrie als nous mètodes de flirteig

Diuen que Cites Barcelona tindrà el “bon rotllo” de les primeres temporades de la sèrie, però que ara afegiran moments “més dramàtics”. Una altra de les novetats és que volen insistir en “les motxilles emocionals” amb les que vindran els personatges: “La sèrie és el que passa quan la tecnologia desapareix i l’únic que queda són dues persones amb les pròpies necessitats i contradiccions”.

TV3 estrenarà en exclusiva els dos primers capítols, els que emetrà íntegrament en català, mentre que Prime Video tindrà disponibles tots els episodis en altres idiomes. Els productors executius creatius reconeixen que rebre l’encàrrec de fer evolucionar Cites després de vuit anys va ser un repte perquè s’havien d’adaptar als canvis que hi ha hagut des de llavors a l’hora de lligar, per la qual cosa no podien obviar el paper de les aplicacions com Tinder: “Les cites per internet ja són la normalitat i es converteixen en un punt de partida diferent per a la sèrie”.

Els actors, junts al rodatge de la nova sèrie de TV3

En el capítol de Carlos Cuevas i Clara Lago, representa que són dos personatges als que els han abandonat les seves parelles la nit de Cap d’Any i que es troben per intentar oblidar aquests problemes amorosos respectius. No han volgut avançar gaire cosa en aquest comunicat, per la qual cosa caldrà esperar a l’any vinent per veure com es desenvolupa la seva i les altres trames.