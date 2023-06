Andreu Buenafuente busca gente anónima para el nuevo programa en TV3

Andreu Buenafuente vuelve a TV3 con un programa del que, poco a poco, van conociéndose más detalles. La cadena acaba de emitir el primer video promocional del espacio, que se llamará Vosaltres mateixos , y que llegará a la cadena el próximo otoño. No han dudado al calificar esta propuesta como «uno de los contenidos estrella» de la nueva plataforma digital de la CCMA, lo que demuestra que tienen muchas esperanzas en que haber recuperado al humorista suponga la llegada de mucha audiencia.

Él mismo se dirige a los telespectadores y pide su colaboración para poder hacer el casting: «Una cosita. Es que llevo 30 años de carrera, he hecho miles de programas, he hablado con un montón de gente conocida… pero me he dado cuenta que no había hablado contigo y esto es lo que quiero hacer. Quiero que nos encontremos y que hablemos«. Y añade qué características tienes que cumplir si quieres salir en el programa: «Si tienes una historia personal, una vivencia, algo que te hace diferente, una habilidad o lo que sea; ponte en contacto con nosotros. Haremos un programa juntos vosotros y yo mismo. De lo que se trata es de pasárnoslo bien, reír y de celebrar que hemos llegado hasta aquí».

Andreu Buenafuente estrenará el primer contenido original de la nueva plataforma digital, una propuesta de entretenimiento y humor en la que las historias de personas no conocidas serán «el gran atractivo». Explican que el espacio será un programa de conversación y humor semanal en el que el presentador se interesará para conocer historias divertidas de los espectadores que escojan en esta elección. Lo venden bien: «El programa será un lugar de encuentro entre Andreu y la audiencia, y la ocasión ideal para que todo el mundo pueda ser el invitado estrella por una noche».

Andreu Buenafuente explica cómo será el nuevo programa en TV3

Andreu Buenafuente, encantado de poder volver a TV3 y hablar con los telespectadores

«Un programa hecho por la gente y con la gente», lo define el protagonista. Considera que este será «un ejercicio de complicidad con estas personas» que lo han visto crecer y con los que han pasado «crisis, pandemias y conflictos diversos»: «Todavía tenemos sentido del humor, ganas de reír y esto… se tiene que celebrar».

Andreu Buenafuente dice que tenía ganas de poder hablar con la gente y, por eso, ha creado este espacio con su productora: «Tengo ganas de escucharles, de reír y de hacer un programa de televisión solo con ellos. También tengo ganas de sacar todavía más jugo a la improvisación de la que me he vuelto un adicto. La improvisación jugada con complicidad, respeto y cachondeo», añade en TV3.