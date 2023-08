‘Joc de cartes’ arriba calent als restaurants centenaris: “merdeta de gosset”:

El concurs gastronòmic de TV3, Joc de cartes, tindrà aquest dimecres una emissió tan calenta com l’agost que viu Catalunya. Per les pistes que ha donat la cadena de televisió pública catalana en un breu avançament, els ganivets volaran, metafòricament, una altra vegada, després del tens episodi de la setmana passada, en què es buscava el millor restaurant de cuina de proximitat de la comarca de la Selva.

L’Èrik del Can d’Oru de Tossa, dret, al seu restaurant, a ‘Joc de cartes estiu’, en el tens episodi de la setmana passada / TV3

De tota manera, que els concursants competeixin al màxim i arribin a enfadar-se entre ells no impedeix que els espectadors gaudeixin del programa presentat per Marc Ribas. Això espera TV3 que passi aquest dimecres, en què s’emetrà el capítol que buscarà el millor restaurant centenari de Barcelona.

La cuina catalana tradicional és molt reivindicada des de fa uns anys –com a rèplica a la gran explosió de cuina creativa i d’autor, que ha saturat molts aficionats a la bona taula– i aquest dimecres serà l’oportunitat de descobrir les mandonguilles, els arrossos i altres receptes “de l’àvia” –l’etiqueta habitual, com si no hi hagués mares, germanes, tietes i cunyats que cuinen de meravella a les cases– de tres establiments de la ciutat amb un segle o més d’un segle d’història. Ara bé, ja sabem que alguns dels participants aniran a jugar i a fer estratègia, com se sol dir a Joc de cartes, o bé que alguns dels plats que se serveixen en l’episodi són força qüestionables. Almenys això és el que fan pensar comentaris com “era una merdeta de gosset” o “aquell steek tartar no tenia nom”, frases dels participants sobre els plats dels rivals que ja s’han vist com a aperitiu en el breu avançament que ha emès TV3.

Dos restaurants centenaris a Ciutat Vella i un altre a Sant Antoni

Per anar fent boca, va bé saber que dos dels tres restaurants que els espectadors de TV3 veuran competir aquesta setmana són a Ciutat Vella i el tercer, al barri de Sant Antoni (Eixample), dues àrees de Barcelona amb molta història, com els mateixos establiments a descobrir. El de Sant Antoni és Can Miserias, al carrer Borrell. El local va obrir l’any 1921 i, per tant, té 102 anys. Marc Ribas i els restauradors rivals hi tastaran els plats d’Oriol Vallet, cuiner i propietari, i hi avaluaran el servei d’Àlex Comellas, cambrer.

El restaurant Can Miserias, un dels que participen en el ‘Joc de cartes’ que busca el millor restaurant centenari de Barcelona / Can Miserias

A Ciutat Vella, un dels locals és al Barri Gòtic, concretament a la plaça Reial. És el popular Glaciar, que va inaugurar-se el 1922. Els amfitrions en aquest establiment seran Sílvia Quirosa, gerent, i el cambrer Xavi Ballester. I, també a Ciutat Vella, però al barri del Raval, Joc de cartes farà cap a la fonda La Palmera, el més antic dels tres restaurants centenaris que visita TV3, fundat el 1862. Des del 2021, el gestiona Albert Fité, que és la cinquena generació de l’establiment, i que participarà a Joc de cartes amb el cuiner i soci Marc Bros.