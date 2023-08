Nou tall de circulació a Rodalies pel descarrilament d’un tren

El caos en el servei de Rodalies viu un nou episodi aquest dimarts. La circulació ferroviària entre Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i Reus (Baix Camp) està tallada pel descarrilament d’un tren de mercaderies a Marçà-Falset. El tall, segons ha informat Protecció Civil, afecta la línia R15 de Rodalies i a causa de la incidència s’ha activat la prealerta del Pla d’emergències ferroviàries de Catalunya (Ferrocat).

Per la seva banda, Renfe ha informat que a les 13.20 hores el primer vagó d’un tren de mercaderies no perilloses ha patit la sortida d’un eix entre Marçà-Falset i Els Guiamets i ha remarcat que el descarrilament no ha causat danys personals. Tècnics d’Adif i Renfe investiguen les causes i s’han activat equips humans i materials per encarrilar el tren de mercaderies. D’altra banda, s’està gestionant transport alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus.

Aquesta incidència no és nova a la xarxa de Rodalies, quan fa just una setmana va descarrilar un tren Talgo València-Barcelona que anava sense passatgers a l’estació de Sitges (Barcelona) sense causar ferits, però que va causar talls i retards en 6 línies de Rodalies -l’R2Sud, R12, 13, 15, 16 i 17- i els trens de llarga distància.

Cues a l’estació de Vilanova i la Geltrú pel descarrilament d’un tren / ACN

Un estiu amb moltes incidències

Aquest descarrilament i el del passat 15 d’agost no són els únics incidents que s’han produït en la xarxa ferroviària de Catalunya, que acumula diversos incidents i retards al llarg d’aquest estiu, com els que es van viure el passat 18 d’agost quan les línies R4 i R8 van presentar retards de mitja hora, més o menys, entre les estacions de Martorell i Castellbisbal per una incidència derivada dels treballs que s’estan realitzant entre les dues estacions.

El passat dia 11 d’agost un tren va quedar avariat al túnel entre Sitges i el Garraf i va provocar retards importants a sis línies de Rodalies i regionals. L’incident va provocar que una cinquantena de passatgers quedessin atrapats al tren aturat. A més, el passat 4 d’agost hi va haver un atropellament a la mateixa zona. Cap a les 14.15, una persona va intentar travessar les vies per una zona de pas no autoritzat entre les estacions de Sitges i el Garraf i va ser envestida pel tren. L’accident va obligar a tallar una de les dues vies i els trens van haver de circular per l’altra, provocant retards de fins a 45 minuts a l’R2 Sud. Els tècnics de Rodalies van haver d’esperar que l’autoritat judicial autoritzés l’aixecament del cadàver per poder restablir el servei.

Sexe al tren

El maquinista d’un tren, que cobria la línia Tortosa-Barcelona, va enxampar el 9 d’agost un revisor mantenint sexe a la cabina de comandament, un incident que van provocar un retard de mitja hora. Els fets van provocar que el maquinista es negués a conduir en aquella cabina i va exigir que li canviessin la màquina perquè el revisor i la seva acompanyant s’havien recolzat en els comandaments.