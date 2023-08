Un tren avariat al Garraf provoca retards a sis línies de Rodalies

Un tren ha quedat avariat al túnel entre Sitges i el Garraf aquest divendres al matí i ha provocat retards importants a sis línies de Rodalies i regionals. Segons ha informat Adif, els tècnics han pogut solucionar la incidència a mig matí. Una cinquantena de passatgers han quedat atrapats al tren aturat, que ha estat retirat poc abans de les 10.00, la qual cosa ha permès recuperar el servei de manera gradual un cop s’han pogut solucionar totes les afectacions.

Les línies afectades són l’R2 Sud (Barcelona – Sant Vicenç de Calders per Vilanova i la Geltrú); R13 (Barcelona – Lleida per Valls); R14 (Barcelona – Lleida per Tarragona i Reus); R15 (Barcelona – Riba-roja d’Ebre per Tarragona i Reus); R16 (Barcelona – Tortosa / Ulldecona per Tarragona) i R17 (Barcelona – Port Aventura). Els trens han estat circulant per una única via i els retards ha arribat a superar els 30 minuts, segons les estimacions de Renfe.

Un comboi ple de passatgers a l’estació de Castelldefels | ACN (Àlex Recolons)

Un cop s’ha pogut apartar el tren, els viatgers han pogut fer transbord a altres combois i s’ha pogut restablir la circulació de manera parcial. Protecció Civil ha hagut d’activar la prealerta del pla Ferrocat per evacuar els viatgers atrapats. Els retards han arribat a superar els 40 minuts quan el tren estava avariat al túnel.

Atropellament a l’R2 Sud

La setmana passada hi va haver un atropellament a la mateixa zona. Cap a les 14.15, una persona va intentar travessar les vies per una zona de pas no autoritzat entre les estacions de Sitges i el Garraf i va ser envestida pel tren. L’accident va obligar a tallar una de les dues vies i els trens van haver de circular per l’altra, provocant retards de fins a 45 minuts a l’R2 Sud. Els tècnics de Rodalies van haver d’esperar que l’autoritat judicial autoritzés l’aixecament del cadàver per poder restablir el servei.