Retards importants a dues línies de Rodalies pel robatori de cable de coure

El robatori de cable de coure provoca retards importants en els trens regionals de Rodalies que circulen a les línies R13 (Barcelona-Lleida per Valls) i R14 (Barcelona-Lleida per Tarragona i Reus). Segons han informat fonts d’Adif i Renfe, el robatori s’ha produït entre les estacions de Lleida-Pirineus i Puigverd de Lleida-Artesa i està provocant retards de més de mitja hora. El gestor d’infraestructures ferroviàries ha explicat que els tècnics treballen per resoldre la incidència tan aviat com es pugui, però no han donat cap termini per la recuperació de la normalitat en el servei.

Los trenes que circulan por el tramo de ancho convencional que une Lleida con La Plana-Picamoixons registran retrasos medios de 35' por una incidencia en la infraestructura provocada por sustracción de material ferroviario entre Lleida-Pirineus y Puigverd de Lleida-Artesa. — INFOAdif (@InfoAdif) July 20, 2023

El robatori de coure, una incidència perillosa

El robatori de coure és una incidència cada vegada més habitual a les línies ferroviàries i cada any afecta més de 800 trens a tot l’estat espanyol. A més, és un delicte que posa en perill a usuaris i treballadors, ja que la falta de cables de coure pot causar sobrecàrregues i electrocutar de qualsevol persona que estigui a la zona afectada, segons alerta la Guàrdia Civil. En els últims mesos s’han produït diversos incidents a Catalunya. Només al maig, dos robatoris de cable van provocar retards a diverses línies de Rodalies i de mitjana distància.

El robatori de coure no és exclusiu de les línies ferroviàries. Un dels robatoris més sonats es va produir a finals del 2022, quan dues persones van robar gairebé 9 kilòmetres de cable, valorats en uns 119.000 euros, que va deixar sense telèfon diverses localitats d’Osca. Els lladres es disfressaven d’operaris i utilitzaven una furgoneta logotipada per fer-se passar per una subcontracta de telefonia per passar desapercebuts mentre sostreien el cablejat de coure. La Guàrdia Civil els va enxampar durant un dels robatoris i, després de contactar amb l’empresa per la qual suposadament treballaven, els van acabar detenint. Els agents van localitzar el cable sostret, tallat i amagat, i diversos estris.